В Приморье сотрудники нацпарка "Зов тигра" расчистили целебный родник Милоградовский

Теперь туристы смогут воспользоваться памятником природы без ущерба себе и окружающей среде

Сотрудники Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» расчистили и облагородили памятник природы – родник Милоградовский. Минеральный кислый источник в районе реки Милоградовки расположен за пределами особо охраняемой природной территории, но заповедник взял его под свою охрану.

Накануне десант представителей ООПТ прибыл к источнику. Сотрудники расчистили родник от завалов, установили на него деревянный короб и убрались на окружающей территории. Одних только пустых бутылок собрали 18 мешков. Чтобы отдыхающим было, куда складывать мусор, возле родника поставили контейнер, который будет регулярно очищаться силами сотрудников заповедника. Также установлены аншлаги, информирующие о том, что памятник природы находится под охраной Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».

Как рассказал директор ООПТ Владимир Арамилев, целебный родник Милоградовский, находящийся в нескольких километрах от села Лиственное, неизменно притягивает и туристов, и рыбаков, и местных жителей. «Бьющая глубоко из-под земли минеральная вода хрустальной чистоты имеет кисловатый вкус и целительные свойства, – рассказал руководитель ФГБУ, - Однако за последнее время место вокруг источника оказалось завалено мусором, оставляемым отдыхающими. Усугубил ситуацию и мощный прошлогодний тайфун «Лайонрок», благодаря которому родник оказался подгребён под упавшими деревьями и ветками. Теперь же туристы и отдыхающие смогут воспользоваться целебным источником без ущерба для себя и окружающей среды».

Акция прошла в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия».

Фото предоставлено Объединенной дирекцией Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".