Телефестиваль "Человек и море" вновь отправляется в плавание

XIII фестиваль телевизионной морской документалистики пройдет во Владивостоке 8-10 июня

Телевизионный фестиваль «Человек и море - 2017» набирает новую волну. В тринадцатый раз Владивосток готовится встретить кинодокументалистов и журналистов, посвятивших свои работы морю и людям, чья судьба тесно связана с морем. В 2017-м главной площадкой телефестиваля «Человек и море» станет третий Дальневосточный медиасаммит, который пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русском, его участники смогут первыми увидеть работы фестиваля.

Формирование программы фестиваля уже началось: во Владивосток поступили первые заявки от авторов, которые намерены представить свои работы на одном из важнейших телефорумов морской документалистики. Это хороший шанс для любителей морской стихии заявить о себе и поделиться с коллегами своей историей, связанной с морем.

В числе участников фестиваля Глория Аура БОРТОЛИНИ - молодой репортер, фотограф и кинорежиссер. Она итальянка, живет и работает в Лондоне. Ее фильмы уже удостоены премий нескольких международных фестивалей. Во Владивосток Глория прислала свою новую работу - «Лондон на плаву». Кино о тех, кто выбирает свободу, кто живет вне обычного общества, - о людях, которые своим домом сделали лодки. Они - на причалах Темзы, в самом центре Лондона, они же - в открытом море на просторах Атлантики.

По традиции первые работы на морской фестиваль России приходят из совсем не морских регионов: Иркутска и Вятки, Москвы и Омска. Иркутяне прислали во Владивосток «Сны большого корабля», историю одного из самых первых ледоколов мира «Ангара». От международного информационного агентства «Россия сегодня» из Москвы - документальный фильм о трагической судьбе печально известного транспорта «Марина Раскова». Из Вятки - рассказ о земляках, которые служили на крейсере «Варяг». Журналисты ГТРК «Дальневосточная» из Хабаровска в этом году покажут цикл телерассказов о Шантарских островах. Впервые в телефестивале «Человек и море» принимают участие журналисты из Крыма. Они представили свою телепередачу о подготовке моряков-черноморцев ко Дню военно-морского флота в акватории Севастополя на борту большого десантного корабля «Цезарь Куников».

Коллекция фестиваля «Человек и море - 2017» пополняется каждый день. В ней - уникальный фильм знаменитого трэвел-фотографа Ольги МИЧИ. На этот раз - о работе с касатками во фьордах Норвегии.

Конкурсная программа фестиваля проводится по нескольким номинациям: «Морская история России», «Военно-морской флот РФ», «Люди моря», «Подводная камера», «Наследники юнг», «Спорт», «Открывая заново». Учитывая, что 2017 год объявлен в России Годом экологии и защиты особо охраняемых природных территорий, особенно актуально звучит номинация «Чистое море».

Организаторы не сомневаются, что XIII телефестиваль «Человек и море» закрепит успех прошлого года, когда он собрал полные зрительные залы в поселке Преображение и кинотеатре «Владивосток», в Доме офицеров флота и Всероссийском детском центре «Океан». В 2017-м на площадках телефестиваля будет представлено большое документальное полотно производства телеканала «Россия 24» «Русская рыба». Ожидаются документальные расследования известного российского журналиста Эдуарда ПЕТРОВА «Сеть для омуля» и «Последний нерест». Зрителю будет что посмотреть и обсудить. Большой кинопоказ состоится 8 июня в кинозале кампуса ДВФУ и 10 июня в зале Приморской краевой государственной филармонии. В эфире ГТРК «Владивосток» и на телеканале «Россия 24» фестивальные фильмы и телепрограммы будут демонстрироваться с 5 по 12 июня.

Работа отборочной комиссии пройдет под руководством тележурналиста Марии НЕТРЕБЕНКО, она и сама - неоднократный победитель в различных номинациях телефестиваля «Человек и море». В комиссию вошли профессиональные тележурналисты, режиссеры, сценаристы, представители морской общественности г. Владивостока. Жюри фестиваля, как и водится в последние годы, возглавит известный российский журналист Леонид МЛЕЧИН. Председатель оргкомитета - Светлана ОГНЕВА, директор ГТРК «Владивосток». Информационными партнерами телефестиваля стали федеральные кабельные телеканалы «Живая планета» и «Океан ТВ».

Официальный спонсор фестиваля «Человек и море - 2017» - судоходная компания «Гудзон». Предприятие является лидером рынка, работает со всеми видами грузов, включая опасные и радиоактивные, осуществляет брокерскую деятельность, фрахтование, занимается логистикой.

В числе спонсоров ведущий отраслевой вуз рыбной промышленности Дальрыбвтуз, фермерский ресторан «Огонек», компания «STEGE-PRO».

Сегодня Дальрыбвтуз возглавляет капитан дальнего плавания, участник кругосветной экспедиции на учебно-парусном судне «Паллада», один из первых кавалеров ордена «За морские заслуги» Николай ЗОРЧЕНКО. На знаменитом паруснике, который является своеобразным символом Владивостока, курсанты и студенты из различных вузов страны проходят уникальную морскую практику, судно не раз выполняло важную миссию, представляя Россию на международных фестивалях и парусных регатах.

В фермерском ресторане «Огонек» гостям подают только лучшие натуральные и свежие продукты, произведенные на Дальнем Востоке. «Огонек» - ресторан авторской кухни с упором на дальневосточный колорит, он подходит для мероприятий любого формата.

Компания «STEGE-PRO» 25 лет формирует образ самых крупных мероприятий во Владивостоке и Приморье. Универсальный технопарк шоу-оборудования от света и звука до сценических конструкций в сочетании с креативом команды позволяет осуществлять постановку любого мероприятия «под ключ».

Организаторами телефестиваля «Человек и море - 2017» выступают Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), филиал ВГТРК «Государственная телерадиокомпания «Владивосток», администрация Приморского края.

Не лишне напомнить, что те, кто хочет окунуться в морскую атмосферу фестиваля, могут ознакомиться с его программой на сайте www.vestiprim.ru/festival. Реклама.

Ирина СЕРГЕЕВА.