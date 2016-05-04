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Приморцы стали победителями Российского водного конкурса в номинации "Вода и мир"
Школьники Пожарского района Приморья с проектом «Дорогой Шибнева: 20 лет спустя», осуществленным при поддержке WWF России, стали победителями Российского национального юниорского водного конкурса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" .
16-20 апреля в Москве состоялся финал Российского национального юниорского водного конкурса - 2016 на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов. Из 78 проектов, поступивших на творческий конкурс из разных регионов страны, до финала были допущены 62 работы. Их авторы провели постерную презентацию и защиту проектов перед строгим жюри. Особое внимание уделялось личному вкладу старшеклассников в природоохранную деятельность, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Приморский край представляли школьники из Пожарского района Арина Михалёва из пгт Лучегорск и Сергей Галант из села Красный Яр - победители регионального этапа конкурса, который проводился в 2015 году в рамках научно-практической конференции «Человек и биосфера» в Биолого-почвенном институте ДВО РАН, г. Владивосток. Арина и Сергей выступили в Москве с проектом «Дорогой Шибнева: 20 лет спустя» и стали победителями Российского национального юниорского водного конкурса в номинации «Вода и мир».
«Благодаря нашим ребятам - финалистам водного конкурса, информация об удивительной реке Бикин, в бассейне которой создан национальный парк «Бикин» и приморском краеведе, педагоге и просветители Борисе Константиновиче Шибневе еще раз прозвучала на всю Россию. Свою жизнь Б.К.Шибнев посвятил исследованию реки Бикин – русской Амазонки и воспитал несколько поколений экологов. Уникальный опыт познания, любви и бережного отношения к окружающему миру можно почерпнуть из его книги "Живой Бикин. Неравнодушные записки». Именно Б.К.Шибнев первым заговорил о необходимости создания особо охраняемой территории на Бикине», - говорит Светлана Титова, ведущий специалист Амурского филиала WWF России.
Проект «Дорогой Шибнева: 20 лет спустя» был осуществлен на территории Пожарского района в 2014-2015 гг. при поддержке Амурского филиала WWF России. Экологические агентства школ Пожарского района решили выяснить, какие изменения в системе реки Бикин произошли за последние 20 лет, сравнив с фоновыми данными Б. К. Шибнева. На базе полученных материалов общественное экологическое агентство «Веснянка» поселка Лучегорск под руководством педагога Аллы Михайловны Акаткиной провело сравнительный анализ состояния природы в бассейне реки Бикин. Вместе с ребятами в проекте участвовали СЭОО «Первоцвет», районная газета «Победа», экологическая организация «Живая вода».
20 апреля в актовом зале Министерства природных ресурсов и экологии РФ состоялась церемония награждения победителей Российского национального юниорского водного конкурса - 2016 водного конкурса. В этом году по итогам конкурса 15 финалистов будут выдвинуты на получение премии для государственной поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Фото с конкурса предоставлено ОЭА «Веснянка», пгт Лучегорск
На фото: педагог Алла Михайловна Акаткина, общественное экологическое агентство «Веснянка», старшеклассники Арина Михалёва из пгт Лучегорск и Сергей Галант из села Красный Яр – победители Российского национального юниорского водного конкурса в номинации «Вода и мир».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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