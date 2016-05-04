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Школа архитектуры и дизайна Pixel представила свои проекты на выставке ARCH’Pacific

04 Мая 2016, 16:02 | Приморье

Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете на о. Русский завершил свою работу второй Международный молодежный форум архитектуры и дизайна ARCH’Pacific, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В его программу были включены лекции, мастер-классы зарубежных архитекторов, молодежная конференция, выставка-конкурс проектов студентов ДВФУ, вузов России, Японии, Китая, Германии и других стран.

Второй год подряд на международной выставке архитектуры и дизайна ARCH'Pacific свои проекты представили ученики  Школы архитектуры и дизайна PiXeL.

 


 

- Кому как ни детям, мечтающим стать архитекторами и дизайнерами, предлагать такие проекты, как «Экспериментальный космический город», «Обсерватория «Левитация», «Исследовательский парк», «Институт Архитектурного Вектора», общественно-жилой комплекс «Планета будущего», - рассказала газете «Золотой Рог» Татьяна ЦВЕТКОВА, старший преподаватель кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера (ПАСИ) Инженерной Школы  ДВФУ, руководитель школы архитектуры и дизайна PiXeL.  – Ребята в возрасте от 10 до 16 лет, которые занимаются в нашей школе, уже сейчас думают, в каком мире им хотелось бы жить. Например, в проекте «Воздушная архитектура» целые города подняты над землей, этим решаются сразу несколько важных проблем существования человека – сейсмическая, экологическая, транспортная и т.д. Конечно, эти проекты смело можно назвать экспериментальными, так как нестандартный подход приветствуется в нашей школе, в работе большое внимание уделяется макетированию».


 

 

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: дизайн  архитектура  arch’pacific 



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Комментарии

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