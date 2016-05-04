МедиаСаммит-2016: регистрируйся и выбирай!

Все желающие уже могут ознакомиться с предварительной программой мероприятия

Предварительная программа III Дальневосточного МедиаСаммита, который пройдет во Владивостоке 9-10 июня, уже доступна на официальном сайте мероприятия Mediasummit.primorsky. В этом году особое внимание оргкомитета направлено на разработку новых коммуникационных возможностей для участников летнего медиафорума, пишет Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер события.

- Уже сейчас на сайте МедиаСаммита зарегистрировалось более 700 человек. Из-за большого интереса не только среди участников, но и со стороны экспертов и спикеров программа мероприятия на данный момент все еще формируется, однако ознакомиться с предварительной версией секционного расписания можно уже сейчас на сайте МедиаСаммита, - уточняет руководитель организационного комитета Полина Степаненко. По словам организаторов, изменения в программе направлены на усиление практической составляющей мероприятия.

- Помимо традиционных секционных заседаний с выступлениями экспертов, в расписании можно будет найти такие виды коммуникации с аудиторией, как мастер-классы, интенсивы, лекции и творческие встречи, - рассказывает Полина Степаненко.

Организаторы МедиаСаммита отмечают, что в этом году будут продемонстрированы не только новые виды коммуникаций экспертов с аудиторией, но и новые темы, актуальные для медиасообщества.

- Впервые будет представлена секция, посвященная глянцевой журналистике. В рамках работы секции главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская поделится опытом с дальневосточными коллегами. В секции «Веб-аналитика как инструмент развития современных медиа» выступят редакционный директор Mail.Ru Group Сергей Паранько и директор по цифровым продуктам издательского дома Sanoma Independent Media Виктор Саксон. Я уверена, что эксперты такого уровня будут интересны очень многим участникам форума.

Практически весь второй день, 10 июня, будет посвящен маркетингу. Главная тема - «Маркетинг в эпоху новых медиа». В рамках работы этой секции, помимо лекций и выступлений спикеров, пройдет workshop от представителей школы интерактивных коммуникаций ИКРА Виктории Дерюгиной и Елены Эрман.

- Также не могу не отметить, что большой гордостью для организаторов является приезд Дениса Терехова. Управляющий основатель агентства «Социальные сети» расскажет об антикризисном пиаре, - поделилась Полина Степаненко.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.