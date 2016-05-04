Приморский бизнес получил Премию

Церемония награждения победителей Краевой Бизнес-Премии прошла уже в двенадцатый раз

Бизнес-Премия, неизменными организаторами которой выступают администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», объединила вокруг себя представителей делового сообщества, власти и общественности в желании создать положительный имидж бизнеса в глазах жителей края. Показать его роль в развитии и процветании территории, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Два месяца жители края, уважаемые эксперты (в этом году в составе экспертного совета работали 51 человек) активно голосовали за лучшую компанию, лучшего менеджера, отдавали свои голоса за тех, кого считали лидерами в номинациях «Социально ответственный бизнес Приморского края» и «Развивающийся бизнес». Интрига сохранялась до последних минут - публичного вскрытия конвертов с именами победителей.

Вести: Приморье. Филиал ВГТРК "ГТРК "Владивосток".

«На сцену приглашается» - на эти слова ведущего зал взрывался аплодисментами, шла ли речь о победителе или о лауреате номинации, вошедшем в четверку лидеров. Атмосфера уважения и гордости за лучших представителей бизнеса в Приморье в очередной раз убеждала: Бизнес-Премия стала важнейшей частью деловой жизни края, она – отражение отношения общества к тем, кто сегодня внедряет передовые практики, берется за реализацию новых проектов, не считает для себя второстепенным делом социальную политику.

Это подчеркнул и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, обращение которого к участникам делового события зачитал вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ.

Да и сами деловые круги выразили свое отношение к высокому статусу Бизнес-Премии, став партнерами и спонсорами мероприятия. Впервые партнерами стали Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Дальневосточный банк. Эти финансовые институты государства и частного бизнеса увидели в конкурсе так нужный сегодня стимул поддержать передовые практики приморского бизнеса.

Уже пять лет инициативу компании «Золотой Рог» в качестве генерального спонсора поддерживает инжиниринговая компания «Акцент». Спонсор Премии дальневосточная страховая группа «ХОСКА» также тесно увязывает свой бизнес с нуждами дальневосточников и готова страховать экономический рост в крае.

Экономика должна работать на благо людей - именно этот посыл 11 лет назад стал мотивом для учреждения номинации «Социально ответственный бизнес», а инициатором выступила администрация края. В этом году лидером голосования здесь стал «Технохолдинг Сумотори», который, если воспользоваться выборной технологией, вышел к победе с первого тура. Автобизнес - для приморцев фишка, а спортивно–технический комплекс «Приморское кольцо», проект, созданный на частные инвестиции, выводит край на международную орбиту. Отметим, что его бессменный руководитель Виталий ВЕРКЕЕНКО поднимается на сцену за наградой Бизнес-Премии уже не первый раз.

Знак и диплом лауреата Премии «Социально ответственный бизнес - 2015» в этом году украсит офис приморского филиала авиакомпании «Аврора», которая обслуживает приморцев не только на дальних маршрутах, связывая дальневосточные столицы, но и обеспечивает часовую доступность Владивостока для таежной глубинки края. Регалии лауреата в этой номинации отправятся в Большой Камень благодаря Дальневосточному заводу «Звезда». Не особенно афиширует свою благотворительную деятельность ремонтно-строительная компания «КФК», но приморцы ее видят и вновь отдали свои признательные голоса строителям.

Десять лет назад была учреждена номинация «Развивающийся бизнес». Она для компаний «новой волны» - кто начинал с малого бизнеса, выбрал успешную стратегию и пошел в рост. Победа в этой номинации стала знаком отличия для инвесторов: компания перспективна. Каждый год в этой номинации новые имена. 2015-ый вывел в лидеры ООО «ИСТ ФАРМ», «Мир детства» (торговая сеть «Бубль Гум»), РК «Новый мир» (ГК «Доброфлот»), ставших лауреатами Бизнес-Премии. Традицией становится появление в финале Бизнес-Премии бренда «ДНС». На этот раз под маркой «ДНС» победителем номинации стала новая компания - ООО «ДНС Приморье» - из созвездия бурнорастущего бизнеса в России и в мире - интернет-торговли.

Самый волнительный момент церемонии - вскрытие конверта с именем победителя в номинации «Менеджер года в Приморском крае». Это публичное признание личных заслуг руководителя. Приморье славится директорским корпусом, и определиться с лучшим - не самое простое дело. По итогам работы в прошлом году приморцы отдали голоса председателю совета директоров Преображенской базы тралового флота Сергею САКСИНУ. Отметим, что лишь два голоса позволили ему опередить ближайшего конкурента. В числе четверых лидеров этой номинации единственная из ТОП-4 женщина - генеральный директор «Приморского агентства авиационных компаний» Наталья СОЛОДОВНИКОВА, президент ГК «ДНС» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор ОАО «Спасскцемент» Алексей СЫСОЕВ.

И наконец, кульминация церемонии - номинация «Компания года Приморского края». На этот раз экспертам и жителям Приморья вновь было трудно выбирать лучших из лучших. В ТОП-4 входили ОАО «Владморрыбпорт», ОАО «Восточный порт», ООО «Мерси инвест групп», ОАО «Преображенская БТФ». За каждым коллективом - успешный прошлый год, новые проекты. Вклад компаний в экономику края весом.

Впервые за историю Бизнес-Премии победителем этой номинации стала компания, представляющая сельскохозяйственную отрасль, - УК «Мерси инвест групп», которая всего за 5 лет инвестировала ПЯТЬ миллиардов (!) рублей в самую необходимую для приморцев отрасль. Сегодня группа компаний уже вышла за пределы родного края, взявшись за инвестиционные проекты в соседних регионах. Но чего это стоило?

Советник президента УК «Мерси инвест групп» (МИГ) Павел ТАРАСЕНКО образно обрисовал картину недавних бед компании, когда из-за вспышки в Приморье ящура пришлось отправить под нож десятитысячное стадо и считать миллионные убытки. Это было всего пару лет назад, но благодаря поддержке администрации края, упорству инвесторов и тысячного коллектива компании восстановиться удалось достаточно быстро. Общественное признание и победа в Бизнес-Премии для МИГа имеют особый смысл. Впереди новые победы.

Исполнительный директор Оргкомитета Бизнес-Премии, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» Елена БАРКОВА подводит итог:

- Краевая Бизнес-Премия вновь показала, как наши лауреаты использовали кризис для перезагрузки, и подтвердила свою объективную репутацию. Нашими союзниками в определении самых эффективных компаний традиционно выступили Примкрайстат и Пенсионный фонд, которые помогли обеспечить эту объективность.

У нынешней Премии, на мой взгляд, появился тревожный симптом. Снизилось количество голосов в интернет-голосовании: их было всего 8763. Упал интерес к конкурсу? Или, хуже того, доверие к бизнесу, что он сможет изменить жизнь приморцев? Наша Премия ставила своей задачей придать бизнесу открытость. Похоже, эта задача особенно актуальна. Потому я призываю всех вас к публичности. Иначе мы действительно рискуем потерять доверие людей.

Особое общественное звучание Бизнес-Премии обеспечила широкая информационная поддержка. Вот уже 10 лет постоянный Официальный партнер Премии - телерадиокомпания ГТРК «Владивосток». Наши информационные партнеры - Общественное телевидение Приморья, информационные агентства «Прима Медиа» и «Дейта.ру», «Восток-Медиа» и «Приморская газета». Радиостанции «Вести ФМ», «Авторадио», «Владивосток FM», «Стильное радио», а также городские и районные газеты.

































Юрий РОГОВ. Фото: Олеся ЧУРКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.