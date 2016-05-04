В Приморье в разгаре сезон весенних субботников

Месячник чистоты, объявленный в крае, поддержали муниципалитеты

Несколько муниципальных образований Приморского края объявили о старте месячников по уборке территории поселений и пригласили все население активно поучаствовать в наведении порядка. Это традиционное для России событие стало в Приморье частью программы «Охрана окружающей среды Приморского края» и приобрело более масштабные формы, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Только в прошлом году во Владивостоке состоялась целая серия акций по очистке наиболее часто посещаемых или любимых мест горожан и гостей города. Субботник, начавшийся по инициативе Союза журналистов Приморского края с уборки Новосильцевской батареи на о. Русском, продолжался вплоть до июня. Активисты и просто любители природы своего края чистили пляжи острова Рейнеке, дно и пляжи бухты Патрокл, городские парки и дворы. Свои субботники и связанные с ними мероприятия прошли во всех муниципалитетах края.





Фото PrimaMedia.Ru.

В этом году со сходом снега в Приморье официально объявлен месячник чистоты, который, судя по информации из различных источников, тоже продлится дольше обычного. Одними из первых краевой субботник поддержали медицинские учреждения края. Главный врач родильного дома №4 Вера СТРЕЛЬЦОВА подчеркнула, что ее коллектив всегда старается поддерживать чистоту и порядок на своей территории потому, что роддом находится на гостевом маршруте Владивостока. Эстафету чистоты подхватили Уссурийская городская больница и ее структурные подразделения, Черниговская районная больница и др.











Союз журналистов края провел свой третий ежегодный субботник. Напомним, что идея его проведения родилась перед первым Дальневосточным медиасаммитом три года назад. Сотрудники Издательской компании «Золотой Рог» тоже принимали в нем активное участие. И в этом году по традиции журналисты края выбрали для уборки площадку на о. Русском – живописный и часто посещаемый горожанами и гостями города мыс Ахлестышева.

«Золотой Рог» уже писал о том, что коммунальные службы Владивостока организовали очистку городских дворов и ликвидацию несанкционированных свалок. Кстати, в краевом центре месячник чистоты продлится два месяца. Такое же решение приняла и администрация Славянского городского поселения. По словам заместителя главы поселения Ирины ГРАКОВОЙ, помимо традиционных субботников на придомовых территориях, за два месяца планируется привести в порядок так называемый гостевой маршрут Славянки. Работы по благоустройству поселения ведутся как в рамках подготовки к майским праздникам, так и в честь празднования 155-летнего юбилея Славянки.

Надежда ОКОВИТАЯ. Фото: Марина БОЖКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.