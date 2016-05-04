Ханка вышла из краевых берегов

На научно-практической конференции во Владивостоке эксперты пришли к выводу, что проблемы озера нужно решать на международном уровне

В последние годы на оз. Ханка отмечается повышение уровня, достигшее критических отметок. С 2013 года мы слышим о ежегодных подтоплениях обширных прибрежных территорий, в том числе населенных пунктов, особенно на территориях двух муниципальных образований - Спасского и Ханкайского, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Это не могло не вызвать беспокойства у руководства края, и на прошлогоднем Х форуме «Природа без границ» состоялось первое специальное заседание, посвященное проблеме Ханки.

Проблема требует экстренного решения

По словам заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Натальи ФЕДОРЕЦ, глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подошел к этой проблеме комплексно, поэтому ее решением в администрации края в настоящее время занимаются сразу несколько департаментов.

«По просьбе губернатора к проблеме подключились несколько ведущих институтов ДВО РАН, - говорит Наталья Федорец. - Мы также обратились за помощью на федеральный уровень, учитывая, что Ханка - это водный трансграничный объект, в пределах которого расположены несколько биосферных заповедников. К решению проблемы подключилось Амурское бассейновое водное управление. Целый комплекс проблем, связанных с повышением уровня озера, решается сегодня в рамках нескольких государственных программ, как федеральных, так и краевых, - ФЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса РФ», аналогичной краевой программы, в рамках программы «Безопасный край» и программы «Защита населения и территории от ЧС».

То, что мы сегодня оказались в ситуации, когда приходится экстренно решать проблему подтопления приханкайских территорий и защиты населения, является следствием межведомстенной разобщенности, которая возникла в период приватизации и утраты единой системы мониторинга за уровнем озера. После приватизации часть рисовых оросительных систем оказались брошенными. То же случилось и с мелиоративными системами», - добавила Наталья Федорец.

- Произошла парадоксальная ситуация, когда насосные станции оказались в собственности государства, а водоотводящие каналы - большей частью в руках сельхозпроизводителей, часто недобросовестных и не принимающих надлежащих мер по их содержанию. Либо эти системы вообще оказались брошенными. Теперь все эти бесхозные системы нужно описать, а потом либо найти сельхозпроизводителей, которые будут готовы взять их себе, либо забрать в краевую собственность и искать финансирование на их содержание, - говорит Федорец.

Работа это сложная и требующая времени. А пока, чтобы уйти от работы насосных станций в чрезвычайном режиме, в краевой программе «Защита населения и территории от ЧС» отдельной строкой предусмотрено регулярное финансирование насосных. «Новый механизм финансирования, надеемся, позволит избежать негативных последствий от наводнений для населения», - добавила Федорец.

Без Китая Ханку не обуздать

Открывая научно-практическую конференцию, посвященную Ханке, директор БПИ ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ кратко осветил, что было сделано за тот период, что прошел после форума «Природа без границ». Оказалось - немало.

- Состоялось несколько научных экспедиций, которые позволили получить более четкое представление о трагедии Ханки. Были собраны данные практически всех мониторингов по Ханке, подготовлен ряд научных обоснований причин повышения уровня озера. По просьбе администрации Приморского края Министерство природных ресурсов РФ провело конкурс на выполнение научно-исследовательских работ на Ханке в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ до 2020 года». Правда, победителем оказалась организация не из Приморья, а из Санкт-Петербурга. Институты ДВО РАН обратились в ФАНО с предложением сформировать госзадание на исследование оз. Ханка в 2016-м и последующих годах. Идея пока находится в процессе разработки.

Из экстренных мер по линии Минприроды в этом и следующем годах будут финансироваться работы по очистке устьевого участка реки Сунгач, вытекающей из оз. Ханка, для увеличения ее пропускной способности. Кроме того, в рамках субвенций федерального бюджета начнется очистка русел рек Спасовка и Кулешовка, впадающих в оз. Ханка.

Ханка - мелководное озеро, самая большая глубина достигает 6,5 метров. Река Сунгач вытекает из озера и соединяет его с рекой Уссури и далее с Амуром.

История наблюдений прервана

- История постоянных наблюдений за уровнем озера началась в позапрошлом веке, но была прервана после приватизации, - говорит Юрий Журавлев. - Возникшая разобщенность активов привела к тому, что каждое ведомство вынуждено решать свои проблемы отдельно. Дополнительная сложность с применением единой системы решения ханкайской проблемы связана с тем, что Ханка является трансграничным озером. И, вероятно, правы те, кто считает, что проблему озера Ханка нужно решать совместно с Китаем.

- Без взаимодействия с китайцами мы эту проблему не решим, - согласился с мнением Юрия Журавлева директор дальневосточного филиала Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (ДальНИИВХ) Николай БОРТИН. Он призвал спрогнозировать возможные в будущем негативные изменения и разработать систему защиты тех объектов, которые нельзя перенести. Что касается имеющихся защитных сооружений (плотин, дамб и пр.), то нужна ревизия всех этих объектов, как и упомянутых Натальей Федорец систем водоотведения и мелиорации.

- При нынешнем уровне воды защитные сооружения абсолютно неэффективны и бесполезны, - считает Николай Бортин. - Второе - нужно выполнить проектирование и строительство дополнительных вдольбереговых защитных дамб для пойменных территорий (в частности, для р. Илистой). Нужно досконально проработать проект сбросного канала до реки Сунгач на предмет его эффективности. И, конечно, основой охраны и рационального использования оз. Ханка должна стать разработанная и согласованная международная стратегия экологически адаптированного управления водноресурсным потенциалом Ханки. Из перечисленных мер надо начинать с последней и первой, - добавил эксперт.

Ученые глядят в воду

Какие бы меры ни предлагались для защиты территории и населения от «наступления» Ханки, необходимо найти причины такого поведения озера, говорили участники конференции.

Заместитель директора Тихоокеанского института географии (ТИГ ДВО РАН) Анатолий КАЧУР привел факты, которые свидетельствуют о неоднократных сменах уровня Ханки, который за последние 30 лет не только поднимался, но и падал до минимальных значений.

- В процессе многолетней работы я трижды наблюдал такие явления. И каждый раз, когда Ханка достигала экстремального уровня, максимума или минимума, заходила речь о необходимости комплексных исследований поведения озера в рамках отдельного проекта, и желательно совместно с китайцами. Сегодня мы вновь стоим перед такой проблемой, - отметил ученый. - Эта задача должна быть реализована в любом случае, иначе мы не поймем, что делать дальше. Нужно выйти на модель, которая бы позволила долгосрочно руководить процессом. Между тем все еще не исследован до конца вопрос, сколько воды поступает в Ханку. Учтены поверхностный сток и испарение, но нет четкого представления об уровне подземного стока.

Нужно учитывать, что проблема озера связана не только с природным, но и с антропогенным влиянием на его уровень, сбросом воды в Малую Ханку с китайских рисовых полей. На китайской стороне долина озера сильно освоена. На рисовые поля вода подается из реки Мулинхе - это крупнейший левый приток Уссури, а после использования сбрасывается не в Уссури, а в Малую Ханку. Уровень Малой Ханки всегда был на 1-1,5 выше Большой Ханки, т. е. сброс воды из Малой Ханки всегда шел в нашу сторону. Этот фактор в 30-х годах использовали японцы, когда построили несколько водорегуляторов между Малой и Большой Ханкой. Тогда японцы решали чисто военные задачи - создание локальных наводнений на нашей территории. Система водорегуляторов была хорошо продумана и хорошо сделана. Она работает и сейчас, китайская сторона ее использует для сельскохозяйственных нужд.

Сотрудник Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) Владимир ПОНОМАРЕВ с соавторами считают, что аномальный уровень воды в Ханке является следствием планетарного изменения климата. Ученый сделал вывод, что источником большого объема воды, поступающего в Ханку в последние годы, является хребет Пограничный, над которым проходили максимально аномальные осадки.

- Им предшествовали многолетние, начиная с 2000 года, изменения климата (потепление), и этот накопительный эффект нельзя сбрасывать со счетов, - говорит ученый. - Изменения многолетнего климатического режима планетарного масштаба произошли на рубеже XX-XXI веков, их признаки мы отметили задолго до разлива оз. Ханка. Кстати, следствием тех же планетарных климатических процессов является отмеченное в 2014-2015 годах экстремальное падение уровня оз. Байкал, - добавил Владимир Пономарев.

ПРОГНОЗ

Чего ждать от Ханки в этом году

Соавтор Николая Бортина Анатолий ГОРЧАКОВ представил участникам научно-практической конференции по Ханке несколько вариантов прогноза уровня воды в озере на этот год.

- Мы попытались сделать этот прогноз на основе корреляции уровня озера с осадками. Взяли за основу самые минимальные осадки - 450 мм в год, средние - 600 мм - и максимальные - 750 мм в год. За отправную точку взят уровень воды в Ханке, который был зафиксирован на 1 января 2016 года, - 428 см, среднегодовой уровень для 2015 года составил 416 см. Так вот, если год будет сухой, то уровень Ханки может составить 421 см, т. е. на 5 см выше среднегодового прошлогоднего. При средних осадках уровень может составить 439 см, это уже на 23 см выше среднегодового за прошлый год. И при максимальных осадках уровень Ханки может достигнуть 457 см, что почти на 40 см выше прошлогоднего. К чему это приведет, вы прекрасно понимаете, - заключил эксперт.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.