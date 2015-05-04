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Приморцев зовут отжиматься в честь Победы
8 мая во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Арсеньеве, Кавалерово и Черниговке пройдет Всероссийская акция «Рекорд Победы». Участники выполнят упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В этом году более 20 тысяч человек по всей России примут участие в акции в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Участники «Рекорда Победы» в каждом из городов отожмутся по 25 тысяч 568 раз.
Уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Участники на собственном примере покажут, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и единство. Именно за счет этих качеств, по мнению организаторов, и была выиграна Великая Отечественная Война.
В Приморском крае в мероприятии примут участие представители федерации кудо, «Академии Фетисова», федерации тхеквондо, общественных и молодежных объединений.
Старт акции «Рекорд Победы» пройдет одновременно 8 мая в 13:00.
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