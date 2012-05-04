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Судебные приставы Приморья "загуглили" должника

04 Мая 2012, 18:59 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 4 мая, ZRPRESS. В отделе судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина М. на содержание несовершеннолетней дочери.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав – исполнитель установил, что должник зарегистрирован на территории Октябрьского района, но фактически не проживает по адресу, указанному в исполнительном листе. На момент проведения розыскных мероприятий сумма долга по алиментным обязательствам составила свыше 50 тысяч рублей. Следует сказать, что судебные приставы не ограничиваются стандартными подходами поиска должников. Достаточно часто последние обнаруживаются в социальных сетях, либо на помощь приставу приходят поисковые системы Интернета. И в этот раз местонахождение должника, а также адрес и место его работы, были установлены с помощью поисковой системы Google, которая «подсказала» адрес компании, в которой скрывающийся гражданин успешно работает.

В ходе проверки информации судебный пристав сделал звонок работодателю должника, который и подтвердил факт того, что гражданин действительно работает в его компании по оказанию риелторских услуг, проживает в г. Сочи и занимает должность менеджера по продаже недвижимости.

В дальнейшем алименты будут взыскиваться по месту нахождения источников дохода должника.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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