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Cоциально-образовательная программа "Профессия будущего" стартовала во Всероссийском детском центре "Океан"
Эксперты «МегаФона» познакомят школьников с «профессиями будущего»
Школьников, прибывших на смену в «Океан» из разных регионов страны, ждут тренинги, презентации, игры и конкурсы, которые помогут им определиться с выбором профессии, а также знакомство с современными IT-технологиями.
Программа «Профессия будущего» пройдет в ВДЦ «Океан» в партнерстве с «МегаФоном», одним из лидеров российской телеком-индустрии. Ее цель - помочь участникам смены, увлеченным современными технологиями, сформировать представление о возможностях профессионального роста и заинтересовать их в развитии необходимых навыков. Ребята узнают об актуальных трендах на рынке труда, о том, какие возможности для роста и развития, какие условия для продуктивной работы в телеком-сфере предоставляет компания «МегаФон» недавним выпускникам.
Ведь IT-технологии сегодня присутствуют во всех отраслях экономики, во многих сферах нашей повседневной жизни. И сегодня знакомство с ними - один из ключевых профессиональных навыков для специалиста.
«Основной ресурс высокотехнологичных компаний – это люди, квалифицированные специалисты, увлеченные своим делом, - отмечает Елена Мукомол, директор по персоналу Дальневосточного филиала «МегаФона». – И мы регулярно принимаем участие в различных профильных форумах, реализуем собственные программы, направленные на привлечение в телеком-отрасль талантливых студентов технических специальностей и школьников, увлеченных изучением современных технологий. Программа, которую мы разработали для участников смены нашего партнера – Всероссийского детского центра «Океан» - как раз и призвана заинтересовать сегодняшних старшеклассников в развитии своих навыков, расширить сферу применения знаний технического блока и, конечно, познакомить с «МегаФоном». Это – вклад нашей компании в развитие кадрового потенциала телеком-отрасли. Ребята, которые приезжают в «Океан» - лучшие представители российской молодежи. Будем рады, если через несколько лет они станут частью нашей команды, а мы, в свою очередь, готовы предоставить им достойные условия труда, возможность учиться, развиваться и профессионально расти».
Спикерами и ведущими программы станут специалисты оператора, а также приглашенные эксперты. Например, о том, как защититься от киберпреступников, ребятам расскажут руководитель по информационной безопасности Дальневосточного филиала «МегаФона» Михаил Климчук и преподаватель Тихоокеанского госуниверситета Михаил Долгачев, один из организаторов соревнований по компьютерной безопасности среди школьников и студентов «FarEastCTF».
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