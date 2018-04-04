На открытие Сквера Будды Мира во Владивостоке пригласили Синдзо Абэ

Инициаторы проекта "Диалог культур" направили премьер-министру Японии письмо с предложением посадить первую сакуру в Сквере Будды Мира вместе с жителями и мэром Владивостока, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".

3 апреля во Владивостоке организаторы российско-японского проекта «Диалог культур» на презентации в Японском центре через дипломатов передали письмо премьер-министру Японии.

В обращении говорится о том, что «общественность Владивостока приглашает г-на Синдзо Абэ лично присутствовать на церемонии открытия Сквера Будды Мира - символа мира между Россией и Японией - и принять участие в посадке первой сакуры в сквере».

2018 год объявлен «Годом Японии в России» и «Годом России в Японии». В рамках этого события на территории двух стран проходят культурно-образовательные, спортивные и экономические мероприятия. Общественная группа Владивостока под эгидой перекрестного года запускает российско-японский проект, в рамках которого будет открыт Сквер Будды Мира, создан новый туристический маршрут, напечатано билинговое издание на русском и японском языках «Диалог культур».





«В перекрестный год все проекты, связанные с культурой Японии и России особо значимы, – рассказала руководитель Российско-японского проекта «Диалог культур» Ольга МАЛЬЦЕВА. – К нашей инициативе на разных этапах подключилось множество людей, а центральные события нас ждут впереди. В сентябре, во время работы IV Восточного экономического форума, напротив Покровского парка состоятся торжественное открытие Сквера Будды Мира, посвященное 25-летию дарения японским народом Владивостоку гранитной статуи, и посадка багульника и сакуры, березы и сосны - символов духовной культуры России и Японии».





«Я максимально поддерживаю такие проекты, как «Диалог культур», поскольку верю в то, что такое взаимодействие России и Японии принесет нам всем пользу, – отметил в своем приветственном слове мэр города Виталий ВЕРКЕЕНКО. – Многим японцам нравится Владивосток, и я очень этому рад. Такие знаковые события, как открытие Сквера Будды Мира дадут дополнительный импульс интересу японских граждан к столице Приморья. Включение нового сквера в туристический маршрут – хорошая идея. Со своей стороны буду прилагать все усилия для того, чтобы Владивосток стал более открытым и интересным городом для Японии».

Виталий Веркеенко пообещал лично поучаствовать в субботнике в Сквере Будды Мира совместно с администрацией Владивостока.

Кроме того, в рамках проекта «Диалог культур» в настоящий момент запускается российско-японский литературный конкурс эссе «Ветка сакуры во Владивостоке», к участию в котором приглашаются российские и японские студенты, выпускники вузов. Лучшие сочинения войдут в книгу «Диалог культур», которая будет издана на двух языках.





























На презентации проекта в Японском центре присутствовали Владимир Коновалов, врио руководителя представительства МИДа РФ во Владивостоке; Миягава Киёми, зам. генконсула Генерального консульства Японии во Владивостоке; Мукаи Кадзуёси, директор Японского центра; студенты ДВФУ и представители общественных организаций столица Приморья.

Автор фото – Марина БОЖКО.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал"