Бизнес-гороскоп: Овнам лучше умерить аппетит

Гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля

ОВЕН. Середина недели будет благоприятна для заключения договоров и подготовки бизнес-планов. Положение дел достаточно стабильное, но вам стоит умерить свой аппетит по поводу трат. Прежде чем купить что-то дорогое, хорошо бы пару месяцев на это откладывать.

ТЕЛЕЦ. Материального благополучия вы достигните благодаря посреднической деятельности, тонко развитой интуиции и успешным финансовым сделкам. Недавние заслуги на работе могут быть оценены по достоинству, и вы можете быть отмечены премией.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели возможно получение премий и прибыли, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными. Вторая половина принесет успех тому, кто находится в поиске. У вас появится новая интересная подработка, которая принесет немалый доход.

РАК. В понедельник не идите на поводу у обстоятельств, действуйте по намеченному плану. Постарайтесь в среду и пятницу не попасться на удочку сиюминутных желаний обладания, так как вы быстро разочаруетесь в своих покупках, совершенных в эти дни.

ЛЕВ. Финансовые вопросы в эти дни снимаются на удивление просто. Остерегайтесь мошенников и тех, кто хочет решить свои проблемы за ваш счет. Во вторник и среду можете рассчитывать на поддержку друзей, в том числе и материальную.

ДЕВА. В финансовом плане эта неделя благоприятна. В среду и субботу возможны денежные поступления. В понедельник будут удачны покупки и приобретения, в четверг успешно пройдут банковские и обменные операции. Однако пока воздержитесь от приобретения недвижимости.

ВЕСЫ. В денежных делах лучше подождать с принятием смелых, рискованных решений. Сейчас не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над расходами. Отложите «лишние» деньги, приберегите их на ближайший отпуск.

СКОРПИОН. Новые цели позволят вам воспрянуть духом и получить прибыль и удовольствие от работы. В среду возможны крупные финансовые поступления. Ваш авторитет возрастет. После некоторого перерыва к вам обратятся прежние работодатели, и это будет весьма интересное предложение. В конце недели вам вернут старые долги.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вероятны солидные денежные поступления. Во вторник хорошо завершать начатые финансовые дела, постарайтесь быть внимательнее с документами. В пятницу может появиться новый источник дохода.

КОЗЕРОГ. Во вторник осторожно обращайтесь со своими и чужими деньгами, повремените с посещением магазинов, особенно - крупных супермаркетов. Не стоит соблазняться различными акциями и распродажами. Время отдавать старые долги, если, конечно, они у вас есть. В субботу придется потратиться на развлечения.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для создания финансового ресурса для вашего будущего. Во вторник лучше не назначать деловых встреч, так как вы можете опоздать, что не лучшим образом отразится на ваших отношениях с партнерами. В четверг возможно выгодное деловое предложение, которое стоит обдумать.

РЫБЫ. В понедельник будьте внимательны, работая с документацией, не принимайте поспешных решений, так как цена ошибок очень высока. Во вторник лучше не решать серьезных финансовых вопросов. Среда порадует новыми денежными поступлениями. Избегайте интриг и сплетен при общении с коллегами.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.