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Птицы "отметили" свой праздник
1 апреля приморские энтузиасты встретили Международный день птиц
Государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы активно поддерживаются редкие виды птиц, обитающие в крае или посещающие его во время перелетов. Но не надо забывать и о распространенных видах. Например, обыкновенный скворец зачастую «не любит» Владивосток и предпочитает жить не ближе Артема, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Вот и в детском саду №26 в районе Третьей Рабочей в многочисленных скворечниках, которых здесь, пожалуй, больше, чем в ином крупном микрорайоне города, живут в основном вездесущие воробьи. Правда, в прошлом году один из скворечников побольше облюбовала сорока, вызывая зависть у стрекотливых соседок, свивших себе обычные гнезда на деревьях по соседству с детсадом.
А еще здесь, в детском саду, на деревьях много отличных кормушек. Когда в прошлом году зашла речь, что 14 ноября надо хорошо встретить Синичкин день, то дети вместе с родителями сделали и принесли аж 43 новые кормушки. Конечно, этого оказалось много, и часть из них подарили Ботаническому саду. В общем, зимой птицы, к радости ребятни, находили в них корм. Да и сейчас нет-нет, а кто-нибудь из воспитателей забросит в кормушку крошки, оставшиеся в группе после обеда. Хотя птиц весной лучше не подкармливать - иначе они не будут есть вредителей, которые уже очень скоро поползут и полетят на сочные растения.
Зато начиная с 22 марта, дня весеннего равноденствия, детишки выходили на прогулку со своими бумажными птичками и закликали в садик настоящих, как это принято по старой русской традиции, разными читалками, хороводами. А еще в минувшую среду у них был праздник с чаем и пряниками в форме жаворонков. И даже - посиделки в импровизированной русской избе с русской печкой, самоварами, скамейками и представлением о птице-путешественнице.
А 1 апреля здесь на деревьях появилось еще несколько новых скворечников.
Надо сказать, что традиция - встречать птиц - в этом детском саду существует уже около 28 лет. И особую в этом роль, как и в подготовке разных других интересных мероприятий, играет преподаватель истоков русской культуры Лариса Владимировна УТЮГАНОВА.
Кстати, тема птиц в воспитании мировосприятия дошколят здесь не ограничивается только птичьими праздниками. Она здесь присутствует постоянно в поделках и рисунках, которые делают ребятишки, в разных уголках природы рядом с группами и в целой музейной комнате.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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