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По Приморью проедут на джипах
Настоящих любителей адреналина и острых впечатлений Приморский край приглашает принять участие в незабываемом путешествии на подготовленных внедорожниках. Захватывающая поездка позволит не только вырваться из зоны комфорта и оценить красоту труднодоступных уголков края, но узнать легенды и реальные факты истории региона.
Программа поездки включает в себя посещение дома-крепости графа Яна Янковского – самый настоящий замок у подножия горы Туманной. От постройки на сегодняшний день сохранились лишь стены, которые вот уже 95 лет мужественно хранят историю известной семьи, несмотря на беспощадный натиск природы и времени.
Родовое гнездо Янковских – не единственный пункт путешествия. Любителей бездорожья ждут живописные виды бухты Теляховского, величественная береговая башенная батарея, смотровая площадка у острова Томящегося Сердца, а также экскурсия на маяк Гамова, где среди грусти и романтики живут потрясающие люди, сами себя называющие «маячниками».
Наталья КОМИССАРОВА.
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Автор, бухты Приморья надо знать. Нет бухты Теляховского.