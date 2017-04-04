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Медитации на берегу моря
Для любителей более спокойного отдыха Приморский край приготовил поистине буддийскую программу, в которую включены йога, медитация и неторопливое созерцание красот бухты Витязь, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Йога-путешествие особенно рекомендуется тем туристам, которые устали от ежедневной суеты и катастрофически нуждаются в быстрой и эффективной «перезагрузке». Такая практика поможет восстановить связь с природой, ощутить душевную гармонию, а также получить мощный заряд позитива и бодрости на долгие месяцы.
В программу тура входят йога, медитации, а также экскурсионные маршруты вблизи неприкосновенной территории Дальневосточного морского заповедника, где встречаются холодное и теплое течения, создающие идеальные условия для обитания тропических и субтропических видов. В береговой охранной зоне живут пятнистые олени, черные грифы и орланы-белохвосты, гигантские осьминоги, камчатский краб, дельфины, касатки и ларги. Здесь спокойный турист-созерцатель сможет наблюдать самые крупные в мире гнездовья чаек и японских бакланов.
Наталья КОМИССАРОВА.
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