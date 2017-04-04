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Специально к введению визовой "упрощенки" в крае подготовят новые турмаршруты
Директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА сообщила, что к моменту введения упрощенного визового режима ТИЦ предложит туристам и туркомпаниям новую линейку маршрутов, каждый из которых будет рассчитан ориентировочно на восемь дней. Подобные проекты реализуются в программ «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«В рамках выставки PITE, которая пройдет на площадке ДВФУ в рамках Третьего Тихоокеанского туристского форума с 19 по 21 мая, мы представим восемь туров по Приморскому краю. Длительность комплексных туров будет составлять до 8 дней. Разрабатывать маршруты ТИЦ будет совместно с туроператорами региона. Упрощенный визовый режим станет одним из важных факторов привлечения туристов в регион, сделает Приморье более доступным, а также даст региону мощный стимул для развития внутреннего туристического потенциала. Необходимо объединить усилия всех заинтересованных ведомств, чтобы максимально задействовать наши внутренние туристические возможности и расширять линейку предложений, используя потенциал не только Владивостокской агломерации, но и других районов», - сообщила Дарья Гусева.
Напомним, что режим порто-франко распространяется на 16 муниципальных образований Приморского края, включая их морские акватории. Это Артем, Владивосток, Большой Камень, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Ханкайский, Хасанский, Шкотовский и Лазовский муниципальные районы.
По словам директора ТИЦ, в регионах, которые пока не так хорошо знакомы туристам, всегда эффективнее предлагать комплексные туры, охватывающие самые яркие достопримечательности не только в пределах одного города.
«Это мировая практика, которая хорошо работает на продвижение. Туристу предлагают самые интересные объекты, объединяя их в общий продукт. За пределами Владивостока, в районах края, которые находятся в границах Свободного порта, довольно много природных заповедников, исторических памятников, ландшафтных парков и красивых пляжей, аутентичных деревень и современных инфраструктурных объектов – все это можно и нужно использовать. Комплексные туры нужны для того, чтобы гость оценил многообразие региона и его богатства и сформировал четкое представление о регионе пребывания. По пути гид также рассказывает про другие объекты, которые должны тоже заинтересовать туриста и вызвать желание приехать снова», - сообщила Дарья Гусева.
Наталья КОМИССАРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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