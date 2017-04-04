Визы приросли к Владивостоку

Туристическая сфера Приморья уже с нетерпением ждет упрощенного визового режима в Свободном порту

Туриндустрия Приморского края вновь замирает в предвкушении давно обещанного упрощенного визового порядка в Свободном порту. На этот раз сроки обозначились довольно четко: к третьему Восточному экономическому форуму удобный режим примет первых иностранцев, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования особенностей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации». По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в его поддержку проголосовало 383 депутата.

Данные изменения позволят иностранцам через специальный сайт получать электронную визу, которая будет действительна в течение 30 дней с момента ее оформления. Она позволит пребывать до восьми суток в любом из пяти дальневосточных регионов, где действует СПВ, - это Приморье, Сахалин, Камчатка, Чукотка и Хабаровский край. «Виза будет проставлена прямо на границе. Это уникальный для России опыт. И наша задача - сделать так, чтобы к сентябрю эта система полноценно заработала», - отметил министр Александр ГАЛУШКА.

Закон открывает огромные перспективы для туристической отрасли, поскольку позволяет существенно увеличить количество иностранцев, решающих посетить дальневосточные границы России. По словам Романа ИВАНИЩЕВА, президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, получение визы в Россию достаточно проблематично. Иностранцам требуется немалый запас терпения, чтобы пройти все этапы согласования, и получить долгожданный документ могли только настоящие фанаты российской культуры. Теперь упрощенный визовый режим сделает возможным посещение Дальнего Востока для более массового туристического потока.

Только в 2016 году наш край посетило более полумиллиона иностранных туристов. Из них большая часть - граждане Китая. Приморье прочно удерживает второе место по объему турпотока из этой страны, уступая лишь Москве. По словам Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, губернатора Приморского края, ключевую роль в этом играет соглашение между государствами о безвизовых туристических поездках, подписанное в 2000 году. «Уверен, упрощенный визовый режим позволит гражданам и других стран чаще посещать Приморье», - говорит глава региона.

Сфера гостеприимства Владивостока настроилась на изменения еще в 2015 году, когда были обозначены предварительные сроки введения нового режима. Получив нечаянную отсрочку, представители туриндустрии смогли лучше подготовиться к приему гостей: во Владивостоке начали активно открываться новые кафе и рестораны интересных для иностранцев форматов, многие из них обзавелись меню на иностранном языке, а благодаря работе программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» в регионе появились туристические кластеры, способные выманить туристов за пределы приморской столицы.

Как отмечают эксперты, столь нужный для Дальнего Востока закон принимается достаточно быстро в реалиях российской законодательной практики. Впрочем, по словам Павла ВОЛКОВА, заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, закон станет частью большого процесса, который предстоит реализовать для того, чтобы упрощенный визовый режим заработал на полную мощность. Предполагается издание подзаконных актов Правительства России, которые должны определить и упорядочить оформление визы, порядок взаимодействия соответствующих органов власти, а также определить перечень стран, в отношении которых будет действовать упрощенный порядок.

Как заявил директор Инвестиционного агентства Приморского края Антон РОДИОНОВ, введение упрощенного визового режима обеспечит развитие не только отдельных отраслей, например туристической, но и в целом значительно облегчит работу с иностранными инвесторами. Поскольку организовать переговоры и провести осмотр инвестиционных площадок станет проще, интерес инвесторов будет увеличиваться. «Учитывая количество и масштаб мероприятий, проводимых на территории края, мы ожидаем роста общего объема делового туризма, поскольку заявление о намерении ввести такой режим вызывает неподдельный интерес у иностранных делегаций», - считает руководитель Инвестиционного агентства.

На фото: Туркомпании Приморья уже устали ждать, когда в Свободном порту растает «визовый» лед.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.