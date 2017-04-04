ЖКХ в один клик

Оплачивать квитанции в Приморье становится все проще - было бы желание

Начиная с конца прошлого десятилетия, все ресурсоснабжающие организации Приморского края активно работают над развитием системы дистанционной оплаты своих услуг. Сегодня возможность проверить состояние своего лицевого счета и оплатить квитанции дистанционно имеет практически любой житель края, имеющий доступ в интернет и банковскую карту, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Такие платежи экономят время абонентов, а за счет отсутствия комиссий – еще и деньги. Важно, что в «личных кабинетах» на сайтах организаций можно найти статистику по ранее выставленным и оплаченным счетам.

ДЭк: регистрация с мобильного

В «личном кабинете» для физических лиц на сайте ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) с февраля можно зарегистрироваться всего за несколько минут. Для этого будет достаточно только номера лицевого счета и мобильного телефона. После регистрации абонент получает возможность контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций, передавать показания электросчетчиков и оплачивать счета без комиссии. Немаловажно, что работать с «личным кабинетом» можно и с помощью мобильного приложения.

Аналогичные возможности получают и юридические лица - с той лишь разницей, что для регистрации их представителям все же необходимо посетить один из абонентских отделов ДЭК. Сотрудник ПАО «ДЭК», отвечающий за услугу «личный кабинет», произведет регистрационные действия на месте, а вход в ЛК будет активирован спустя 24 часа после обращения. Также на сайте доступна функция восстановления доступа с помощью SMS-сообщения и по электронной почте.

При этом на сайте ПАО «ДЭК» остались привычные клиентам страницы для оплаты и передачи показаний. Преимуществом данного сервиса является возможность оплаты сразу по нескольким лицевым счетам: потребитель может одновременно рассчитаться за свою городскую квартиру, за родственников, за загородный дом или дачу. Здесь же, в разделе «Оплата», содержатся все необходимые инструкции. Отметим, что через сайт можно оплатить услуги картами сразу пяти крупнейших платежных систем, в том числе – недавно запущенной отечественной системы «Мир». Кроме того, с 2012 года абоненты «Дальневосточной энергетической компании» имеют возможность оплачивать услугу электроснабжения через систему «Сбербанк Онлайн».

В компании отмечают, что при использовании сервисов на сайте организации показания электросчетчиков автоматически фиксируются в базе. Это позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей, тогда как дни приема показаний по телефону и смс могут выпадать на выходные или праздники. Тем не менее передать показания электросчетчика (в период с 20-го по 25 число месяца) можно по-прежнему и SMS-сообщением, и через Единый информационный центр, и по телефону отделения, и в офисах компании. Востребованным остается способ передачи показаний через старшего по дому или председателя домового комитета – решение по этому поводу необходимо принять на общедомовом собрании. По состоянию на конец 2016 года, такой способ передачи данных выбрали 11% МКД края, а в Находке и Артеме этот показатель превышал 20%.

За воду из колонки платим в интернете

У КГУП «Приморский водоканал» есть две подрядные организации, которые занимаются расчетом платежей и выставлением квитанций во Владивостоке и в Артеме соответственно. У каждого из этих вычислительных центров есть свой интернет-сайт, где можно завести «личный кабинет» или передать показания индивидуального прибора учета. Во Владивостоке сервис работает с 2008 года, и количество людей, пользующихся этой функцией, год от года растет. Для получения логина и пароля к «личному кабинету» собственнику жилья необходимо лично обратиться в любой абонентский отдел вычислительного центра. Функционал «личного кабинета», помимо возможности передачи показаний приборов учета, позволяет распечатать квитанцию за услуги ХВС и водоотведения, а также сверить суммы начислений и оплаты услуг за определенный период.

«Личный кабинет» с аналогичными функциями есть и непосредственно на сайте КГУП «Приморский водоканал» - им могут воспользоваться жители остальных муниципальных образований Приморья, обслуживаемых КГУП, а также те, кто проживает в частных домах во Владивостоке. Причем «личный кабинет» доступен даже тем, кто не имеет в доме индивидуального прибора учета или берет воду из ближайшей колонки. В перспективе краевое предприятие планирует расширить перечень возможностей «личного кабинета» и разработать для него мобильное приложение. А с недавних пор возможность завести «личный кабинет» на сайте КГУП «Приморский водоканал» имеют и абоненты - юридические лица.

Добавим, что оплату за водоснабжение и водоотведение абоненты КГУП «Приморский водоканал» могут произвести непосредственно на сайте предприятия, имея карту любого российского банка. А с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» абонентам доступен автоплатеж за услуги КГУП «Приморский водоканал».

Разобраться поможет видео

Оплатить услуги онлайн возможно и на сайте КГУП «Примтеплоэнерго», введя в специальную форму номер лицевого счета, вид услуги, месяц оплаты и сумму платежа. Здесь же размещена подробная видеоинструкция по проведению оплаты.

Благодаря услуге «Онлайн-платеж» на сайте АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, обслуживает потребителей Владивостока, Артема и Партизанска) можно оплатить услуги с помощью банковской карты, введя только название своего населенного пункта и номер лицевого счета. При этом у пользователя есть возможность отдельно указать суммы, которые он желает оплатить за индивидуальное потребление, за общедомовые начисления или в рамках погашения пени. Однако при наличии непогашенного исполнительного листа или соглашения о реструктуризации внесенная оплата в первую очередь будет разнесена на погашение в рамках данных документов. Процессинг осуществляется через платежный шлюз Сбербанка России по защищенному каналу связи, а денежные средства зачисляются на лицевой счет в течение трех рабочих дней.

Добавим, что услугу «личного кабинета» внедрили не только ресурсоснабжающие организации, но и крупные управляющие компании, обслуживающие жилой фонд городов Приморья. А значит, сегодня у собственников жилья есть возможность получать и оплачивать все квитанции не выходя из дома – было бы желание. В свою очередь, от своевременной оплаты услуг во многом зависит выполнение инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций, а также государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Капремонт: узнай, сколько заплатили соседи

С 2015 года зарегистрировать «личный кабинет» можно и на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Доступ к сервису имеют как физические, так и юридические лица. Для предоставления доступа в «личный кабинет» пользователю необходимо заполнить заявление о подключении услуги, бланк которого можно скачать с сайта ФКР. В заявлении возможно отказаться от доставки бумажной квитанции – благодаря этой опции региональный оператор планирует со временем снизить объем печати квитанций, сэкономив средства.

В «личном кабинете» на сайте Фонда капремонта можно найти детальную информацию по выбранному лицевому счету, распечатать и оплатить квитанцию через систему электронных платежей одного из российских банков. Оплатить взносы за капремонт можно и через «Сбербанк Онлайн» - подробная инструкция о порядке платежа размещена на главной странице сайта ФКР.

Кроме того, через «личный кабинет» можно отправить запрос на добавление нового лицевого счета, прикрепив документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. В «личном кабинете» можно зарегистрировать несколько лицевых счетов. Это удобно для граждан, являющихся собственниками нескольких помещений в многоквартирных домах. Кроме того, сюда можно добавить лицевые счета других собственников, например – пожилых родственников. А скрупулезные собственники наверняка оценят раздел «Статистика», где отображаются не только технические характеристики их МКД, но и отчетность по собранным взносам за капремонт. Наконец, в «личном кабинете» существует возможность задать вопрос специалисту Фонда, запросить квитанцию из архива и отправить запрос на изменение данных.

На фото: Цифры в окошке учетного аппарата контролируются самим домовладельцем.

Александр САЛКОВ. Фото автора.