Полуфинальные игры по футболу "Будущее зависит от тебя" стартовали во Владивостоке

Вчера, 3 апреля, во Владивостоке, в спорткомплексе «Олимпиец» стартовали первые игры полуфинального этапа XII Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В соревнованиях принимают участие 16 команд со всего Дальнего Востока и из Восточной Сибири. На кону - путевка в финал, который традиционно пройдет в Сочи. Финалистов же ждет поездка в Лондон на встречу с тренером и футболистами легендарного клуба «Арсенал», пишет Деловая газета "Зололтой Рог".

Этот турнир проводится компанией «МегаФон» и благотворительным фондом «Футбол – детям» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. Это единственный федеральный проект такого масштаба, который помогает ребятам со всей страны приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми.

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири турнир проводится с 2009 года. В этом году в отборочных матчах сразились 72 команды – почти 600 детей из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия). 16 лучших команд, победивших в отборочном туре, в эти дни разыгрывают путевку на финал соревнований в Сочи.





В ходе торжественной церемонии открытия соревнований слова напутствия ребятам сказали вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, директор краевого департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов, исполнительный директор Федерации футбола Приморского края Александр Шевченко и директор Приморского отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко.

«И ребята, и их тренеры очень ждали этих игр, серьезно к ним готовились, - сказал Евгений Ермоленко. – Вне зависимости от результата, можно смело сказать, что все они, с успехом прошедшие напряженный отборочный этап, – уже победители. Уверен, что всем участникам эти игры подарят новые яркие впечатления и запомнятся как большой праздник спорта и дружбы».





Досье "Золотого Рога": «МегаФон» – ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Компания и ее дочерние предприятия работают во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, и насчитывают 76,8 млн абонентов. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. Среди других приоритетных направлений благотворительной деятельности компании – помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. В 2016 году «МегаФон» поддержал более 40 благотворительных проектов во всех регионах страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили около 18 000 человек.