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Модернизация улучшит экологию
Новое оборудование в Год экологии решено установить на ряде приморских котельных. Специальные фильтры для очистки их выбросов установят в Чугуевском районе, на двух котельных в Пограничном районе появятся золоуловители. Техническое переоборудование ждет две котельные Уссурийска, и еще на четырех в этом же городе намечена замена оборудования. Вместе со строительством новых отрезков теплосетей на эти цели в Уссурийске намечено израсходовать не менее 70 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Вице-губернатор Приморья Евгений ВИШНЯКОВ считает, что «разработанный комплекс мероприятий позволит не только оздоровить экологию в городах и районах Приморья, но и повысить качество теплоснабжения в муниципалитетах, снизив затраты на выработку тепловой энергии».
Не менее значимым событием станет и реконструкция системы очистки сточных вод на Новошахтинском угольном разрезе в Михайловском районе. Ее планируется начать во второй половине этого года. В настоящее время АО «Приморскуголь» согласовывает проектную документацию по этому объекту и проводит ее через государственную экспертизу.
Проектом реконструкции очистных сооружений разреза предусмотрено строительство двухсекционного пруда-отстойника карьерных вод со специальными камерами гашения напора. Начать строительные работы предполагается к середине года, а результатом их проведения должно стать уменьшение загрязнения отходами угольного производства почвы и воды на окрестной территории.
Виктор КУДИНОВ.
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