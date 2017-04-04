Модернизация улучшит экологию

Новое оборудование в Год экологии решено установить на ряде приморских котельных. Специальные фильтры для очистки их выбросов установят в Чугуевском районе, на двух котельных в Пограничном районе появятся золоуловители. Техническое переоборудование ждет две котельные Уссурийска, и еще на четырех в этом же городе намечена замена оборудования. Вместе со строительством новых отрезков теплосетей на эти цели в Уссурийске намечено израсходовать не менее 70 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Вице-губернатор Приморья Евгений ВИШНЯКОВ считает, что «разработанный комплекс мероприятий позволит не только оздоровить экологию в городах и районах Приморья, но и повысить качество теплоснабжения в муниципалитетах, снизив затраты на выработку тепловой энергии».

Не менее значимым событием станет и реконструкция системы очистки сточных вод на Новошахтинском угольном разрезе в Михайловском районе. Ее планируется начать во второй половине этого года. В настоящее время АО «Приморскуголь» согласовывает проектную документацию по этому объекту и проводит ее через государственную экспертизу.

Проектом реконструкции очистных сооружений разреза предусмотрено строительство двухсекционного пруда-отстойника карьерных вод со специальными камерами гашения напора. Начать строительные работы предполагается к середине года, а результатом их проведения должно стать уменьшение загрязнения отходами угольного производства почвы и воды на окрестной территории.

Виктор КУДИНОВ.