В Приморье прокуратура проверит легальность свалок

Несанкционированные свалки - типичное нарушение природоохранного законодательства в Приморье. Но безнаказанными нарушители не остаются. По данным краевой прокуратуры, в прошлом году ею было выявлено более 1,1 тыс. нарушений закона в природоохранной сфере. За это к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 200 должностных лиц и более 190 понесли административные наказания.

В связи с Годом экологии прокуратура взяла вопрос несанкционированных свалок на особый контроль и с начала года выявила уже более 180 новых нарушений природоохранного законодательства. При этом их география оказалась очень обширной: это города Артем, Владивосток, Находка, Уссурийск, Фокино и районы Анучинский, Дальнереченский, Красноармейский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский и Яковлевский. К дисциплинарной ответственности за эти нарушения привлекли 39 должностных лиц, к административной - 28.

Виктор КУДИНОВ.