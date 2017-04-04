Золотой Рог стал чище

В Приморье успешно продолжает осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, которая в рамках Года экологии приобрела особую актуальность. Внимание, которое ей уделяют простые приморцы и субъекты хозяйственной деятельности, постоянно растет, о чем свидетельствует обилие информации на эту тему.

Бухта Золотой Рог во Владивостоке с начала этого года стала значительно чище: канализационные стоки в нее уменьшились более чем на 20 тыс. кубометров в сутки, что составляет более 70% от прежнего их объема.

Этот результат был достигнут КГУП «Приморский водоканал» после реконструкции действующих сетей и сдачи в эксплуатацию канализационной насосной станции №8. Через нее переключили бывшие мощные выпуски сточных вод «Морвокзал» и «Корабельная набережная» на действующие Центральные очистные сооружения Владивостока. В ближайшие полгода «Примводоканалом» планируется завершить переключение на Центральные очистные еще одного крупного выпуска - «Эгершельд».

Сейчас ведется строительство сетей и насосных станций для переключения морских выпусков, обслуживающих сброс стоков Первомайского и частично Ленинского районов, на Южные очистные сооружения.

В настоящее время Владивосток имеет четыре крупных современных комплекса очистных сооружений, которые могут перерабатывать до 380 тыс. кубометров стоков в сутки, - «Центральные», «Северные», «Южные» и очистные острова Русского. Эти мощности способны полностью перерабатывать все стоки Владивостока, и, в конечном счете, со временем, как считают в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, должно произойти оздоровление не только бухты Золотой рог, но и значительной акватории Амурского и Уссурийского заливов.

Виктор КУДИНОВ.