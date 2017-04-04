Океанариум набирает крейсерскую скорость

Научно-образовательный комплекс ДВО РАН Приморский океанариум расширяет возможности для изучения водного мира

Значение Приморского океанариума в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы определилось 1 сентября прошлого года, когда было принято решение о его объединении с Институтом биологии моря и Дальневосточным морским заповедником ДВО РАН в рамках единого Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН), который возглавил академик Андрей АДРИАНОВ.

Напомним, что третьего сентября прошлого года океанариум был торжественно открыт в присутствии Президента РФ Владимира ПУТИНА, премьер-министра Японии Синдзо АБЭ и других официальных лиц, а с 6 сентября открылся для свободного посещения.

С тех пор здесь только по билетам побывало уже около 265 тысяч человек. Это не считая дошкольников, школьников и студентов, ребят из детских домов и интернатов, которые сотнями посещают его постоянно и бесплатно - по средам в рамках различных образовательно-познавательных программ, введение которых состоялось по предложению министра социального развития РФ Ольги ГОЛОДЕЦ. Эти программы поддерживаются городской и краевой администрациями.

Основной поток посетителей приняли минувшие сентябрь и октябрь, когда этот поток достигал 5 000 человек в день. Почти два месяца океанариум по известным причинам, связанным с насильственной гибелью нескольких животных - сивуча и двух дельфинов-белобочек, - был закрыт для посещения. В декабре - феврале число посещений было от 500 до 1 500 в день. Больше - в дни зимних каникул. И на весенних - поток снова возрос до 3-5 тысяч в день. Добавились ребята, приехавшие на несколько дней во Владивосток с Сахалина, из Магаданской области и Хабаровского края.

С началом весны билеты в комплекс океанариума подешевели, но была введена доплата для посещения тренировок млекопитающих. С 1 марта посетители в рамках организованных групп более 12 человек могут знакомиться с экспозициями океанариума в будни за 500 рублей с каждого, а в выходные и праздничные дни - за 700 рублей. Соответственно, вместе с посещением дельфинария - 600 и 800 рублей.

Для одиночных посетителей цена билета на 200 рублей дороже при доплате за посещение дельфинария в 100 рублей.

Льготным стало посещение для детей от 7 до 16 лет - по 400 рублей за знакомство с экспозициями плюс доплата 100 рублей за дельфинарий в будни. И на 200 рублей эти цены выше в выходные и праздники. Понятно, что особенно везет тем, кто не достиг 7 лет.

Сегодня единственный в стране государственный океанариум остается открытым для посещения с 10.00 до 18.00 за исключением понедельника, считающегося здесь выходным.

В ближайшие месяц-два заранее купить билет в океанариум станет возможно онлайн. Пока же сделать это можно лишь в билетной кассе океанариума.

Как пояснили в пресс-центре океанариума, в настоящее время здесь работают интересные мастер-классы, различные социальные программы, детская студия «Белек», лектории, открытая школа. Проводятся тематические дни - день океана, день моржа и т.д. Проводятся благотворительные адресные акции.

В ближайших планах океанариума развитие базы исследования морских млекопитающих в бухте Парис. Вольеры в ее акватории позволяют содержать животных в открытой воде. Эта база будет двойного назначения. В 2015 году здесь уже проводились пробные эксперименты совместно с Санкт-Петербургским университетом, и его специалисты подтвердили, что столь значительных возможностей для исследований жизни таких животных нигде в России пока нет.

Что касается научного сотрудничества, то Приморский океанариум заключил соответствующие договоры со школой естественных наук ДВФУ и фондом «Сколково». Ученые из ДВФУ на базе океанариума будут исследовать параметры крови морских обитателей, выяснять зависимость на ее состав условий содержания, прогнозировать их самочувствие.

Научную базу океанариума в перспективе будут использовать не только приморские морские биологи и другие ученые, но и приезжие из других регионов России и других стран.

Руководитель ННЦМБ ДВО РАН академик Андрей Адрианов считает, что сегодня океанариум с его огромными коллекциями и хорошим оборудованием позволяет вести свои исследования морским биологам, ихтиологам, биохимикам, генетикам и иным ученым.

Напомним, что в главном здании океанариума площадью 35 тыс. кв. метров в настоящее время находится около 500 аквариумов для различных видов рыб и млекопитающих. Здесь можно познакомиться с обитателями дальневосточных, южных и северных морей, озера Байкал, Амура и Ханки.

Научная работа океанариума - приоритетна, но важны и образовательная и зрелищная функции этого замечательного учреждения.

В мае этого года здесь состоится международная научная конференция «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биологических ресурсов», в которой примут участие представители Японии, Китая и Индии, а в следующем году - международная конференция по медузам.

В ближайших планах также обновление коллекций местных видов в экспозициях «Река Амур и озеро Ханка» и «Дальневосточные моря», пополнение морских тропических рыб, организация небольших временных выставок.

На фото: Со дня открытия Приморского океанариума только по билетам побывало уже около 265 тысяч человек. Это не считая дошкольников, школьников и студентов, ребят из детских домов и интернатов, которые сотнями посещают его постоянно и бесплатно.

Виктор КУДИНОВ.