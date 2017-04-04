Не обижайте муравья

Диалог об экологическом воспитании детей в Приморье с педагогом Галиной Чан

Культура бережного отношения к природе должна прививаться с раннего детства. В этом залог ее сохранения будущим поколениям. И в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы этому направлению в воспитании детей уделяется особое внимание, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При этом ставка делается на наставников, которые душой болеют за то, чтобы передать свою любовь к окружающему миру в надежные руки. Около 20 лет занятия в экологическом кружке Владивостокского городского дворца детского творчества ведет педагог дополнительного образования высшей категории Галина ЧАН.

- Галина Михайловна, в чем заключается смысл экологического воспитания детей?

- Экологическое воспитание - это наше отношение к окружающей среде, природе, в которой мы живем. От того, как мы относимся к ним, зависит наше будущее.

Любое мировоззрение, отношение воспитывается, конечно же, с самого раннего возраста.

И, если таким образом формировать соответствующее отношение к природе, тогда, став взрослыми, люди не будут наносить ей ущерб, не будут разрабатывать опасные для нее технологии и производства, потому что вред человека, как бумеранг, может обернуться против него самого.

Мое мнение - экологическое воспитание, как отношения с окружающей средой и с другими живыми существам, должно начинаться как можно раньше. И когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, то я отвечаю, что учу любить ненарушенную гармоничную природу.

- И в каком возрасте зерна этой любви наиболее благодатно прорастают в ребенке?

- Удачнее - самый ранний возраст. Я работала с детьми, которым было по 3-4 года. И здесь экологическая культура состоит в том, чтобы научить детей просто любоваться окружающей природой, любить ее в целом, и отдельно - те существа и растения, которые вокруг нас. Ведь человек не будет портить то, что он любит и старается оберегать.

Детям постарше я за счет разных игровых приемов стараюсь давать понимание, что все в природе связано одно с другим. Если мы воздействуем на нее в одном месте, то можем получить «минус» в другом. И обязательно - о законах природы, которые надо знать, понимать и соблюдать, чтобы она оставалась в гармонии и все виды живого продолжали существовать. В старом городском океанариуме многие видели муляж дальневосточной морской стеллеровой коровы. А ведь она исчезла всего через 20 лет после того, как ее открыли. И только потому, что человек не задумывался о том, сколько особей можно выловить без ущерба. И скорость вылова превысила скорость воспроизводства.

Есть такие основные экологические аксиомы, как понятие биоразнообразия, понятие пищевых отношений, которые важно понимать детям начальных классов. Они сильно реагируют на то, что кто-то кого-то съел. Но это - закон природы. И мы обсуждаем: «Вы любите котлетки?» «Да». «А котлетки из чего сделаны?» «Из мяса». «Это мясо - коровки или свинки, которую специально вырастили на ферме. Чтобы сделать котлетки, ее пришлось лишить жизни - по-другому мы не выживем. Так мы получаем энергию». Об этом я говорю с детьми, которые уже понимают, что в природе все взаимосвязано и что у каждого живого существа свое место.

- А какие формы работы наиболее эффективны, чтобы в отношении к природе формировалось именно позитивное мировоззрение?

- Любое закрепление - это опыт и практика. Один из аспектов моей работы - это международный проект по использованию ресурсов и энергии. Им я занимаюсь в основном со старшеклассниками. Это - возможность узнать об энергии не только, как она вырабатывается и используется, но и какой вред наносит нам ее получение.

Чтобы разбираться в этом, мы с детьми проводили изучение потребления энергии дома. Они считали, сколько ее расходуется, за какое время, а потом прорабатывали методы экономии, чтобы тратить ее как можно меньше. Оказывается, что у некоторых свет часто горит в помещениях, когда в них никого нет. И ребята стали обращать на это внимание - выключать свет. Результат - экономия электроэнергии и семейного бюджета, когда семья не платит за зря сгоревшие киловатты.

Вопрос использования энергии, конечно, сложный, и с детьми работа в этом направлении важна в том, чтобы в каждой семье вырабатывались несложные привычки - выключать свет, ненужные электроприборы и зарядные устройства. И все эти маленькие меры можно затем ощутить.

Ребята на этом не останавливаются: исследуют потребление энергии в школе. И тоже разрабатывают мероприятия по ее экономии. Оформляют проект с рекомендациями. И с такими проектами участвуют во всероссийском конкурсе.

В игровой форме дети могут задуматься, что надо бережно относиться и к воде. Не лить ее, когда чистишь зубы, а пользоваться стаканчиком с ней. А при мытье посуды использовать не столь сильную струю и пользоваться более экологичными моющими средствами, которые проще разлагаются и не загрязняют воду.

На формирование экологического мировоззрения влияют и экскурсии в природу, которые мы организуем. Погружение в окружающий мир позволяет видеть его красоту, знакомимся с названиями растений, деревьев. И, зная их, дети лишний раз не сорвут цветок, ветку, не срубят дерево.

- В этом отношении у нас во Владивостоке складывается хороший познавательный комплекс: ботанический сад, океанариум, зоопарк, музеи.

- Океанариум - это особенно. И тот, что открылся на острове Русском, и на Спортивной набережной. Они дают возможность наблюдать за живыми существами, видеть, как они живут в своей среде обитания, и понимать, что они живые и имеют такое же право жить, как и мы.

Сегодня в Приморском океанариуме происходит формирование образовательных программ для детей. Прямо на экспозициях разрабатываются занятия именно с целью формирования отношения к окружающему нас миру. Здесь ребята могут проводить свои мини исследования, наблюдения для того, чтобы понимать, что все живое на нашей планете достойно жизни. И задача человека - не подчинить, не использовать эти живые существа, а сделать так, чтобы каждый из видов как можно дольше существовал.

- Наверное, важно эковоспитание и через участие детей в субботниках?

- Как педагог, я отрицательно отношусь к их привлечению для уборки территорий. Одно дело, когда они участвуют в субботниках возле своей школы, где сами намусорили, а другое - когда их выводят, чтобы они убирали мусор за другими горожанами. Ведь дети среди мусора могут видеть совсем не детские вещи. И почему они должны выполнять роль уборщиков пляжей!?

Я больше обсуждаю с детьми как сделать так, чтобы не убирать. Ведь если мы не сорим, тогда и мусора нет.

Мы, педагоги, не привлекаем детей для уборки территории Владивостокского городского дворца детского творчества, сами выходим. А с детьми можно провести субботник у своего дома.

- Что особенно вам нравится в вашей работе?

- Для педагога главное - работа на результат. А результаты - разные. Приятно, когда встречаю родителей с детьми, которые занимались у меня 3-4 года назад, и мне говорят: «А знаете, та книга-«радуга», которую тогда делали, до сих пор у нас, как большая драгоценность». Или когда приходят по чьей-то рекомендации или приводят за первым второго и третьего ребенка.

Я создала студию анимационных фильмов «Ручеек», и мы с детьми и их родителями вот уже четыре года делаем мультфильмы на тему о природе и экологии. Ребенок сам придумывает сценарий на актуальную тему, работает над фильмом, и когда он получается, получает какие-то награды на конкурсах. И это тоже очень приятно. Ведь, чтобы создать фильм, мы знакомимся с экологическими понятиями, обсуждаем вопросы окружающей среды. Дети любят мультфильмы. Приходят научиться их делать, но не все остаются, потому что это очень кропотливая работа - не на компьютере. Мы делаем перекладные мультики, а нарисовать, вырезать - это мелкая моторика рук. И у многих детей кружки естественного цикла сегодня не в приоритете. Да и родители больше хотят, чтобы дети изучали английский, развивали другие таланты.

- То есть таких кружков в школах края немного?

- Да. Они еще сохранились на станциях юннатов. Но те дети, которые интересуются и приходят в школу юного эколога с мамами, не в проигрыше. Например, в этом году мы вместе делаем «Живую книгу природы», знакомимся с ее царствами, разбираем, почему пауки не насекомые, - в игре, в рисунках, аппликации. Готовимся к лету - изучаем двустворчатых моллюсков по специальному детскому определителю, который разработали мы с коллегой. Дети с большим удовольствием запоминают их названия и в пять лет спокойно могут отличить гребешка приморского от гребешка Свифта, узнать глицимериса японского, показать, где у моллюска зубы или макушка. Осенью мы знакомим детей с семью видами кленов, которые можно встретить у нас в парках.

- У многих есть уголки природы и дома - цветы, аквариум, хомяк…

- Да. И это тоже один из способов обратить внимание детей на представителей природы - домашних питомцев. Ведь они тоже нуждаются в нашей любви и заботе. Мы обсуждаем, у кого какие домашние животные, почему они их завели, как за ними ухаживать, и это тоже способствует становлению детской души. Она открывается для любви ко всему живому. Если ребенок любит своего хомячка, то так же будет относиться и к лягушке, бабочке, муравью - не поймает, не обидит. Что касается домашних растений, то многим ребятам нравится в кабинете поливать цветы. Это тоже ценно.

- Где же и для чего дети, познав азы экологии, могут развить дальше эти знания?

- Получить образование эколога они могут в ДВФУ. А затем работать на предприятиях, где нужно следить за технологическими процессами, чтобы было меньше выбросов. Можно стать рыбнадзором, работать в заповеднике. Везде, где есть взаимодействие с окружающей средой, нужны экологи. Но главное - эти знания способствуют формированию личности человека, его привычек. И если каждый отдельно взятый человек будет, например, иметь привычку не бросать мусор на улице, то профессия дворника исчезнет. Не надо будет ничего мести кроме листьев. Когда он понимает, что чистота зависит не от дворника, а от него самого, тогда ситуация с чистотой в городе будет лучше.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В природе есть и угрозы - змея, хищник, ядовитые растения и насекомые…

- Это человек делит их на плохих и хороших. А в природе они все хорошие, все нужны с точки зрения биоразнообразия, пищевых цепочек. Чтобы обезопасить себя, не надо трогать животное или растение, которое не знаешь. Полюбуйся со стороны и пройди мимо. Обойди стороной гадюку или щитомордника. Если животное вредно для человека, то он все равно не вправе его убивать, потому что оно находится в своем доме. Боишься клещей - не ходи в лес.

В экологическом воспитании есть определенная роль ежегодных туристических слетов, проводимых нашим туристическо-краеведческим отделом. На них у нас бывает экологический конкурс на поведение в природе. Мы приходим в лес как гости и должны не насорить. Весь мусор надо убрать и унести за собой. Это очень важный момент - ничего после экскурсии или отдыха мы после себя не оставляем. Бумагу можно сжечь, а остальной мусор уносим и выбрасываем в контейнеры в городе.

На фото: Руководитель экологического кружка Владивостокского городского дворца детского творчества педагог дополнительного образования высшей категории Галина Чан: «Экологическое воспитание - это наше отношение к окружающей среде, природе, в которой мы живем. От того, как мы относимся к ним, зависит наше будущее».

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.