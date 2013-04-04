В Приморье судебные приставы объявили в розыск… взыскателя

Ситуации, когда судебным приставам приходится разыскивать должников, не редки. Однако на этот раз судебным приставам Октябрьского района Приморского края пришлось разыскивать взыскателя, чтобы перечислить ему сумму долга в размере 40 000 руб.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина П. в пользу другого физического лица суммы долга в размере 40 тыс. руб.

Должник добровольно оплатил долг в установленный законом срок, однако чтобы перечислить деньги взыскателю, последнего пришлось объявить в розыск. Судебному приставу помогли социальные сети – взыскатель был обнаружен на сайте «Одноклассники» и, как выяснилось при переписке, переехал в Кемеровскую область, не сообщив об этом судебным приставам.

По предоставленным реквизитам судебные приставы в тот же день перечислили взыскателю всю сумму долга.

ZRPRESS.RU, Владивосток.