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В Приморье судебные приставы объявили в розыск… взыскателя
Ситуации, когда судебным приставам приходится разыскивать должников, не редки. Однако на этот раз судебным приставам Октябрьского района Приморского края пришлось разыскивать взыскателя, чтобы перечислить ему сумму долга в размере 40 000 руб.
В отделе судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина П. в пользу другого физического лица суммы долга в размере 40 тыс. руб.
Должник добровольно оплатил долг в установленный законом срок, однако чтобы перечислить деньги взыскателю, последнего пришлось объявить в розыск. Судебному приставу помогли социальные сети – взыскатель был обнаружен на сайте «Одноклассники» и, как выяснилось при переписке, переехал в Кемеровскую область, не сообщив об этом судебным приставам.
По предоставленным реквизитам судебные приставы в тот же день перечислили взыскателю всю сумму долга.
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