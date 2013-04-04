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В Приморье судебные приставы объявили в розыск… взыскателя

04 Апреля 2013, 13:41 | Приморье

Ситуации, когда судебным приставам приходится  разыскивать должников, не редки. Однако на этот раз судебным приставам Октябрьского района Приморского края  пришлось разыскивать взыскателя, чтобы перечислить ему  сумму долга в размере 40 000 руб.

В отделе  судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина П. в пользу  другого физического лица суммы долга в  размере 40 тыс. руб. 

Должник добровольно оплатил  долг в установленный законом срок, однако чтобы  перечислить деньги  взыскателю, последнего пришлось объявить в розыск.  Судебному приставу помогли социальные сети – взыскатель был обнаружен на сайте «Одноклассники» и, как выяснилось при переписке, переехал в Кемеровскую область, не сообщив об этом судебным приставам. 

По предоставленным реквизитам судебные приставы в тот же день перечислили взыскателю всю сумму долга. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги: приставы  долги  суд  рубль 



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Комментарии

  • Псевдоним20:37, 04.04.2013#

    Сегодня учитель математики успешно провела урок в одной зи школ Владивостока. Вот это новость. А, то, что вы там написали - это обычная рутина.

  • Псевдоним20:56, 04.04.2013#

    враньё приставы ни. . . . . . . . не работают и не хотят . знакомая уже устала писать бумаги на мужа бывшего а ему всё ничего , так и растит сына одна . а приставы только и говорят вы пишите , а всё остальное показуха

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