В Арсеньеве отремонтируют 5 жилых домов

ПРИМОРЬЕ, 4 апреля, ZRPRESS. Арсеньев вновь вошел в краевую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 30 марта правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Приморского края на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год.

Как сообщили в управлении жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, в этом году в городе в рамках программы будут отремонтированы пять жилых домов: ул. 25 г. Арсеньеву, 7, ул. Ломоносова, 16, ул. Октябрьская, 14/5, ул. Садовая, 15, ул. Щербакова, 50. Во всех домах будут отремонтированы внутридомовые инженерные системы, заменены кровли и установлены общедомовые приборы учета. Условия проживания улучшат 533 жителя.

Общая сумма капитального ремонта арсеньевских домов в 2012 году составит 22 млн. 696 тыс. рублей – это средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и городского бюджетов, а также средства собственников жилых помещений. При этом собственники жилых помещений оплатят 5% стоимости ремонта. Всего в Арсеньеве за четыре года отремонтировано 86 жилых домов по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. В этом году участниками краевой программы капитального ремонта домов стали 17 городских и сельских поселений края. В крае будут отремонтированы 132 жилых дома. Это позволит улучшить жилищные условия более 19 тысячам человек. Общий объем финансирования программы составляет 426,5 миллионов рублей.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».