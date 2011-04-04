Отличный рукопашник стал лучшим судебным приставом по ОУПДС в Приморском крае

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса на звания «Лучшего дознавателя ФССП России» и «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

По результатам конкурса лучшим дознавателем в Приморском крае была признана главный специалист-эксперт отдела судебных приставов по г. Большой Камень Оксана Матлахова. В 2007 году Оксана Геннадьевна переступила порог отдела судебных приставов, оставив за плечами 13 лет работы в органах внутренних дел. На счету Оксаны Матлаховой за 2010 год, 42 уголовных дела по статье 157 УК РФ – 33 в отношении должников по алиментам, 2 – в отношении неплательщиков кредитов и 7 уголовных дел по ст. 312 УК РФ. Кстати, Оксана Геннадиевна не первый раз становится победителем. В прошлом году она была признана лучшим дознавателем не только в Приморском крае, но и среди дознавателей всего Дальневосточного региона.

Лучшим судебным приставом по ОУПДС стал Игорь Количенко, судебный пристав по ОУПДС Надеждинского района. По результатам первого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» он показал наилучшие результаты, набрав 595 баллов. Активно участвуя в спортивной жизни Приморского края, он выступает за сборную команду Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в различных состязаниях и проявил себя, как отличный рукопашник.

Победители первого этапа Всероссийского конкурса смогут попробовать свои силы во втором этапе, который будет проходить в Хабаровском крае. Там им придется сравниться с коллегами всего Дальнего Востока.

Коллектив УФССП России по Приморскому краю поздравляет победителей первого этапа конкурса и желает им победы во втором этапе!