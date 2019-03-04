ДВФУ вышел на зарядку в честь XXIX Всемирной зимней универсиады

2 марта во Владивостоке в кампусе ДВФУ прошла коллективная зарядка, приуроченная к 29-й зимней Универсиаде, стартовавшей в Красноярске

Несмотря на ещё по-зимнему морозный утренний воздух на стадионе кампуса собралось немало желающих взбодрить тело и разум. В запланированных на 9.00 и 10.20 коллективных тренировках приняли участие студенты Дальневосточного федерального университета и желающие горожане.









Зарядка, организованная центром студенческого спорта ДВФУ, проходила под руководством инструктора сети фитнес-клубов Alliance Марины Дятловой и тренера бегового клуба ДВФУ Марины Заиченко.

Программа тренировки состояла из двух блоков: functional training - интенсивный комплекс упражнений на укрепление основных групп мышц, а также пробежка с инструктором.

Присутствовавшие на зарядке охотно выполняли указания тренеров под современную жизнеутверждающую музыку. Участники тренировки оценили возможность начать свой день с бодрящей разминки под руководством профессиональных фитнес-инструкторов.

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