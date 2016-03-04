Владивостокская крепость станет центром внимания для сотен фотографов

В Приморье стартовал прием заявок на участие в конкурсах в рамках ежегодного фестиваля «Владивостокская крепость». Авторы лучших фотографий, эссе и постов в социальной сети Instagram, посвященных историческому объекту, получат памятные призы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в департаменте туризма Приморья, к участию приглашаются все желающие – профессионалы и любители.

В рамках фестиваля пройдут три конкурса, посвященные объектам Владивостокской крепости. В фотоконкурсе предполагается одна номинация «Историческое наследие. Владивостокская крепость», в которой объекты Владивостокской крепости занимали бы основной объем фотографии или являлись бы фоном.

Работы будут оцениваться по нескольким критериям: соответствие сюжета фотографии заявленной теме, оригинальность и качество исполнения фотографии.

Открытый конкурс коротких литературных произведений – сочинения, рассказы, эссе – пройдет среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ края. Каждый участник конкурса может представить до трех работ.

Участники фотоконкурса «Владивостокская крепость» в социальном интернет сервисе Instagram делает снимок, размещает его в своем аккаунте в Instagram с хэштегом #владфорт2016 или #vladfort2016 и отмечает на нем пользователя @vladfort2016.

К участию в конкурсе не допускаются фотографии, не соответствующие тематике и не отмеченные хэштегом. Также не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов и организаций.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 1 августа 2016 года. Прием заявок осуществляет АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» тел.: (423) 240-71-20, 240-71-41, электронная почта: travel@primorsky.ru.

Подробные условия участия в конкурсе можно узнать здесь.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.