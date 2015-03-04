В Приморье вспомнили подвиг героев-десантников 6-й роты

Герои есть и сейчас, и они среди нас. Это не только герои военного времени, а «повседневные герои» - люди, которые каждый день совершают подвиг, меняют себя, окружающих, мир к лучшему, бескорыстно жертвуют собой. Это врачи и пожарные, учителя, и инженеры, волонтеры и водители, электрики и геологи, военные и полиция.

Мы обязаны этих героев искать и находить – чтобы выразить признательность. Герои есть, они среди нас. Это не только герои военного времени, а «повседневные герои» - люди, которые каждый день совершают подвиг, меняют себя, окружающих, мир к лучшему, бескорыстно жертвуют собой - мы должны обязательно о них знать.

Молодежный совет Сибирцевского городского поселения поддерживает федеральный проект Молодой Гвардии «Герой нашего времени», благодаря которому страна, и в первую очередь молодежь, сможет узнать своих героев в лицо.

Целью данного проекта является создание положительных образов современных героев в обществе. Распространение информации о героических поступках наших сограждан.

1 марта 2014 года Молодежный совет СГП установил баннера с фотографиями воинами - десантниками 6-й парашютно-десантной роты, героями погибшие в Аргкнском ущелье.

2 марта 2014 года в Сибирцевском городском поселении Молодежным советом СГП проведен День памяти героев-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии.

ВДВ особый род войск: в какой бы бой десантники ни вступали, они всегда знают, на что идут, и никогда не оставляют стратегические позиции. Преданность родине и бесстрашие — вот то, что делает этих ребят особенными!

Подвиг... Что это такое? Наверное, это в первую очередь готовность до конца выполнить свой ратный долг. Воины 6-й парашютно-десантной роты, не отступившие в кровавой сватке с двадцатикратно превосходящим противником. Высота 776.0... Высота мужества, доблести и скорби Воздушно-десантных войск.

Вот как это было. В конце зимы 2000 года боевики Хаттаба, которых федеральные войска крепко потрепали в Грозном, решили перебраться в Дагестан. Но на их пути встали десантники. Ранним утром 28 февраля несколько подразделений 104-го парашютно-десантного полка под общим командованием комбата подполковника Марка Евтюхина забирались на снежные высоты юго-восточнее Улус-Керта. Перед ними стояла задача - не дать уходящим из Аргунского ущелья бандитам прорваться на восток.

Бой начался сразу после полудня 29 февраля. Разведывательный взвод, шедший в полутора сотнях метров впереди 6-й роты, наткнулся на небольшую группу боевиков и открыл по ней огонь. Командир 6-й роты майор Сергей Молодов и его солдаты поддержали разведчиков. Появились первые потери с той и другой стороны. Тем временем к месту боя стягивались новые силы боевиков. В этой ситуации подполковник Марк Евтюхин принял решение отойти на высоту 776,0 и там организовать оборону. Прикрывали отход двух взводов 6-й роты разведчики старшего лейтенанта Алексея Воробьева. Вынося из-под обстрела раненого сержанта, майор Молодов был смертельно ранен. Командование ротой взял на себя гвардии капитан Роман Соколов.

Закрепившись на высоте 776,0, десантники несколько часов отбивали атаки. Уже тогда было ясно, что против них действует не отдельная группа, а многочисленные и хорошо вооруженные отряды боевиков.

Ближе к вечеру высоту попытались атаковать сразу с двух направлений. Против 6-й роты Хаттаб бросил свой элитный отряд «Джамар» численностью более 400 человек. Ожесточенная схватка с десантниками растянулась до темноты, но успеха бандитам не принесла. В два часа ночи с 29 февраля на 1 марта боевики отошли.

Хаттаб сообщил офицерам, что помощи им ждать не стоит и предложил десантникам, оставив высоту, беспрепятственно вернуться к своим. С поддержкой на самом деле было туго. Весь день туман не позволял авиации летать в горах, а близость к противнику исключала применение тяжелой артиллерии.

Прорваться к осажденной роте удалось лишь ночью, да и то - одному взводу 4-й роты во главе с заместителем комбата гвардии майором Александром Доставаловым.

В 5 утра 1 марта боевики пошли в атаку сразу с нескольких направлений. Они, не считаясь с потерями, взяли соседнюю высоту Безымянную. И оттуда устремились к высоте 776,0. Раненный в грудь гвардии старший лейтенант Александр Колгатин успел установить две управляемые мины и привести их в действие.

Остановить прорывающихся на другом направлении боевиков командир батальона приказал группе гвардии старшего лейтенанта Андрея Панова. Офицер с десятью десантниками удерживал противника 40 минут. С другой группой солдат отбивался от атак гвардии лейтенант Дмитрий Кожемякин. Но бандитов было слишком много, а ряды десантников таяли. Оставшиеся в живых "голубые береты" во главе с комбатом Марком Евтюхиным приняли последний бой у треугольной вершины. В 6:10 связь с командиром батальона оборвалась. Последними словами гвардии подполковника Евтюхина были: "Вызываю огонь на себя”.

В 6:50 бандиты пошли в решающую атаку. Бой перерос в рукопашную схватку, в которой героически погибли два десятка десантников. Но на подступах к высоте 776,0 нашли смерть и не меньше полутысячи бандитов. Всего же, как стало известно из радиоперехватов, под Улус-Кертом шли на прорыв около двух с половиной тысяч боевиков.

За мужество и героизм 22 псковским десантникам было присвоено звание Героя России. Двадцать один получил Золотую Звезду посмертно. 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества, 63-м его дали посмертно. В честь их подвига построили памятник "Купол" - собранные в пучок свечи, символизирующие души погибших ребят, стоят под куполом парашюта, с внутренней стороны которого выведены росписи солдат и офицеров. Каждый год 1 марта в Пскове организуют памятные мероприятия. У мемориального захоронения на Орлецовском городском кладбище к могилам героев возлагают венки и цветы, торжественным маршем под флагами России и ВДВ проходит рота почетного караула.

После минуты молчания, объявленной в память о бойцах 6-ой роты, в память о героях-десантниках у памятного мемориала Сибирцево загорелась надпись "84 помним". Мы никогда не забудем подвиг этих ребят.

Пока у России есть такие сыны, Россия будет жить, идти вперед и развиваться.

Подвиг десантников отмечен российской премией «Воины духа». В их честь названы улицы родных городов, в учебных заведениях открыты мемориальные доски, в Пскове и Москве установлены памятники.





Крылатая пехота

Не вышла из огня…

Прости, Шестая рота,

Россию и меня.

Погибшая бессмертной,

Ты стала наяву

В бою под Улус-Кертом,

Как в битве за Москву.

Прощай, Шестая рота,

Ушедшая в века –

Бессмертная пехота

Небесного полка....

(Виктор Верстаков)

Молодежный совет Сибирцевского городского поселения благодарит Ворожцова Андрея Михайловича за помощь в установке баннера.

Герой живет рядом с Вами? Вы совершаете подвиги? Об этом должны знать! Расскажите нам о героях!

Информацию можно присылать на электронный адрес: golovko.olga-2014@yandex.ru.

Ольга ГОЛОВКО, руководитель комитета по связям с общественностью Молодежный совет СГП, Газета «Золотой Рог», Владивосток.