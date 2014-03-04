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Общественная палата Приморья не прочь стать инструментом жесткого контроля властей на местах
Приступившая к работе Общественная палата Приморского края готова взять на себя роль контрольного, а не совещательного органа. Палата будет не только проводить экспертизу наиболее значимых законопроектов и правовых актов, но и, судя по заявлениям некоторых ее членов, создавать «свист кнута» для чиновников на местах.
Учитывая, что 90% членов Общественной палаты проживают во Владивостоке, деятельность нового субъекта приморской политики обещает быть крайне интересной хотя бы в силу заявленных приоритетов…
На первое заседание сформированная в начале 2014 года Общественная палата собралась в четверг, 27 февраля. Проходившее в «Белом доме» собрание началось с небольшой заминки: председательствующий на нем глава Совета ветеранов Владивостока Яков КАН начал было произносить заготовленную речь, но его тактично попросили подождать губернатора, с подачи которого в свое время и началась подготовка законопроекта о создании Общественной палаты. Что, впрочем, вполне логично. Через пару минут Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ наконец появился в зале, и заседание пошло как по нотам.
- Это без преувеличения историческое событие. Приморье - последний регион России, где не было Общественной палаты, - обратился к членам ОП губернатор. – Сегодня идея, которую мы аккуратно и скрупулезно обсуждали в течение двух лет, воплощена в жизнь. В ходе обсуждения мне предлагали сделать «Общественную палату при губернаторе». Но я считаю, что вы должны быть независимым органом, потому что ваша задача – доносить запросы гражданского общества до власти.
Губернатор упомянул и об еще одной важной задаче ОП – общественной экспертизе важнейших законопроектов и проектов нормативно-правовых актов, которые будут обязательно выноситься на обсуждение Палаты.
Сформировав счетную комиссию и утвердив регламент своей работы, общественники перешли к решению кадровых вопросов, первым из которых было избрание председателя Общественной палаты. Сразу трое членов ОП предложили на этот пост кандидатуру директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктора ЛАРИНА. Других предложений не поступало. В ходе тайного голосования кандидатура Ларина получила единогласное одобрение со стороны всех 29 членов Общественной палаты, явившихся на первое заседание.
- Надеюсь, что наши решения будут столь же единодушными, как сегодня, - отметил новоизбранный председатель. – А спорить и ругаться мы если и будем, то только в кулуарах. Будем решать задачи, которые озвучил Владимир Владимирович.
Столь же монолитное единство общества члены ОП продемонстрировали при избрании заместителя Виктора Ларина. Правда, по этому вопросу голосование было открытым. Должность зампреда в итоге получил профессиональный юрист – вице-президент Адвокатской палаты Приморского края Владимир МЕЛЬНИКОВ. За его кандидатуру, предложенную Виктором Лариным, также проголосовали 29 человек.
Заключительная часть заседания была посвящена решению вопроса о том, кто представит созданный в Приморье совещательный орган в Общественной палате РФ. Яков Кан предложил доверить этот фронт работы председателю краевого совета ветеранов Дмитрию ГРИГОРОВИЧУ. Однако появился и альтернативный кандидат – представитель общероссийского общественного движения «Россия» Валентин ЛАБОНИН.
- Я хорошо знаю его по совместной работе и службе, - отметил член Общественной палаты, бывший командующий Погранвойсками на Дальнем Востоке Павел ТАРАСЕНКО. – К товарищу Григоровичу у меня нет никаких вопросов, он абсолютно порядочный человек. Как и товарищ Лабонин.
Пока счетная комиссия готовила бюллетени для голосования, руководитель главной ветеранской организации края пообещал в случае избрания в Общественную палату РФ добиться создания в ее структуре комиссии по развитию Дальнего Востока, поскольку именно эта задача заявлена национальным приоритетом на весь XXI век. Но, говоря о глобальных приоритетах, Дмитрий Григорович не забыл и о насущных проблемах приморцев: в качестве примера он привел звонок в эфир одной из радиостанций края от жительницы Тернея, которая пожаловалась на трудности с заготовкой дров.
- Я подумал, что мы могли бы создать «свист кнута» для нерадивых руководителей, но не превращать Палату в карательный орган, - подытожил Григорович.
Вскоре счетная комиссия озвучила итоги голосования, согласно которым представителем Приморья в ОП РФ стал Дмитрий Григорович.
Общественная палата Приморского края формируется в составе 30 человек. По 5 человек в состав ОП избираются рейтинговым голосованием из числа представителей муниципальных, краевых и федеральных (межрегиональных) общественных организаций, после чего эти 15 человек избирают еще 5 коллег из числа представителей НКО. По 5 человек в ОП назначают губернатор и ЗС ПК. В список организаций, выдвинувших своих кандидатов в первый созыв ОП, вошли 87 НКО. Приморский край стал последним субъектом ДФО, где сформирована ОП.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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