Всех женщин Приморья разложили по полочкам

На территории Приморского края на 1 января 2012 года проживали 1015,1 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 77% – в городской местности и 23% – в сельской.

Средний возраст жительницы Приморья на начало 2012 года составил 41 год; она почти на 5 лет старше приморского мужчины. Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: 55% женщин находятся в трудоспособном возрасте (16-54 года), девочек (от рождения до 15 лет) – 15% , а остальные 30% составляют женщины старше трудоспособного возраста, сообщает Приморскстат.

В 2011 году в Приморском крае сохранялась тенденция к увеличению диспропорции полов. Женщин в крае на 8,5% больше, чем мужчин. На 1000 мужчин в целом по краю приходилось 1085 женщин, в том числе – 1118 среди горожан и 987 – в сельской местности.

Устойчивое преобладание числа женщин начинается после 44 лет в городском и после 47 лет – в сельском населении. В возрасте старше 65 лет, женщин в Приморском крае почти в два раза больше, чем мужчин.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае в 2011 году составила 73,1 года (по России – 75,6). Разница в продолжительности жизни между городскими и сельскими жительницами составляет 2,4 года, между женщинами и мужчинами – 11,4 года.

За 2012 год, по предварительным данным, в Приморском крае родилось 24,5 тыс. детей (на 5% больше, чем за 2011 год), причем 50% от всех новорожденных это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.

Немаловажную роль в положении женщины в современном обществе играет уровень образования, поэтому женщины стремятся получить профессию активнее мужчин: в 2012/2013 учебном году среди студентов вузов женщины составляют 54% (41 тыс. человек).

Основными видами послевузовской подготовки научных кадров является обучение в аспирантуре и докторантуре. В 2012 году женщины составляли 51% (861 человек) аспирантов и 55% (22 человека) докторантов.

Для Приморья характерен высокий уровень профессиональной активности женщин: около половины работающих в организациях составляют женщины. И даже, достигая официально утвержденного пенсионного возраста, пользуются правом выхода на пенсию не все. Каждая третья женщина продолжает работать.

Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать бюджетную сферу, где занята каждая третья работающая женщина края. Доля женщин, работающих в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, образовании, по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, государственном управлении колеблется от 70% до 85%. Кроме бюджетной сферы, значительна доля женщин в торговле, организациях финансирования, пенсионного обеспечения и банковской деятельности (65-70%).

Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.

За год в Управление государственной службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 39,4 тыс. женщин, из них нашли работу – 27,3 тыс. (69% обратившихся). Готовы совмещать работу и учёбу 18% женщин, почти всем это удаётся (96%). В более сложном положении находятся женщины, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, так из 8,5 тыс. лишь 58% были трудоустроены. После сокращения численности работников или ликвидации организаций, обратилось в поиске работы 4,8 тыс. женщин (60% всех обратившихся по этой причине), из них 64% были трудоустроены.

По результатам обследования по проблемам занятости, в 2012 году средний возраст безработных женщин составил 35 лет.

Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин, но зачастую она значительно уступает зарплате мужчин. По данным обследования заработной платы по профессиям и должностям, в октябре 2011 года женщины получали меньше мужчин в среднем в 1,5 раза.

Работа производственного характера не освобождает женщину от домашних забот: в большинстве семей, имеющих детей, все нагрузки по ведению домашнего хозяйства лежат на женских плечах, а в каждой пятой семье женщина является основным кормильцем, сообщает Приморскстат.

Но, несмотря на все трудности, женщины Приморья продолжают жить, работать, воспитывать детей, украшая собой будни, создавая вокруг атмосферу любви и надежды.

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