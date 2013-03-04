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В Приморском крае начала свою деятельность государственная жилищная инспекция

04 Марта 2013, 11:35 | Приморье

С 1 марта 2013 года начала свою деятельность государственная жилищная инспекция Приморского края.

В 2008 году полномочия по осуществлению государственного жилищного надзора законом Приморского края были переданы органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

В 2012 году губернатором Приморского края  Владимиром Миклушевским принято решение об изъятии полномочий по государственному жилищному надзору у органов местного самоуправления и возврате на их краевой уровень. Соответствующий закон принят Законодательным Собранием края и вступил в силу 1 марта 2013 года.

Исходя из возложенных на инспекцию полномочий, её деятельность направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Специалисты инспекции будут следить за соблюдением требований, предъявляемых к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, его использованию и содержанию, в том числе общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Также в полномочиях инспекции - контроль формирования фондов капитального ремонта, мониторинг ситуации в сфере создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, работающих в сфере содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах, оказывающих услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Соблюдение требований энергетической эффективности, вопросы оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов также входит в сферу ответственности Государственной жилищной инспекции.

Более подробная информация о работе государственной жилищной инспекции размещена на сайте http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/offices/housing-supervision/.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Жилищная инспекция  Владимир Миклушевский  жкх 



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