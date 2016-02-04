Оригинальные привычки Leo 80M помогут в изучении особенностей подвида

Дальневосточный леопард под номером Leo 80M нашел для себя новое любимое место: большую часть времени он проводит на вершине самого высокого в вольере дерева, осматривая свои владения сверху. Наблюдая за его поведением, ученые рассчитывают глубже исследовать экологию самой редкой из крупных кошек мира, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Юный леопард был обнаружен российскими пограничниками на территории национального парка «Земля леопарда» летом 2015 года у границы с Китаем. Хищник получил ранение, угодив в браконьерскую ловушку. Ветеринары спасли самца от гибели. После короткого восстановительного периода в клетке он был помещен в просторный вольер Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других животных. Здесь Leo 80M успешно восстанавливает свои охотничьи навыки, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

В течение последнего месяца леопард все чаще проводит время в своем «наблюдательном пункте» на вершине дерева, заметно реже передвигаясь по территории вольера. Отсюда открывается прекрасный вид на Центр реабилитации. Так, Leo 80M с большим интересом наблюдает за молодыми кабанчиками в соседнем вольере, которые после короткого периода адаптации впервые будут выпущены во владения хищника для оттачивания его охотничьих навыков.

Leo 80M и раньше с легкостью забирался на дерево, однако только в последнее время это место стало излюбленным у хищника. При этом достоверно неизвестно, чем именно вызвано изменение в поведении леопарда. Мнения ученых разделились: возможно, животное избегает заснеженных поверхностей после мощного снегопада. Однако, опираясь на свой опыт, специалисты «Земли леопарда» также не исключают, что хищник таким образом реагирует на стресс из-за кабанов или своей новой соседки – осиротевшей пятимесячной тигрицы, которую в январе выпустили в открытый вольер.

«Любовь леопардов к возвышенностям давно известна ученым, – говорит Елена Шевцова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – Так, например, африканский подвид леопарда довольно часто проводит время на деревьях, в том числе укрывая и поедая там добычу. Условия дальневосточной тайги очень отличаются от условий африканской саванны: здесь леопардам, помимо деревьев, доступно множество других наблюдательных пунктов и укрытий. Однако во время наших полевых исследований нам не раз приходилось по следам на снегу определять, что эти хищники, выслеживая своих жертв, часто забираются на деревья для лучшего обзора и маскировки».

Сотрудники научного отдела также рассказывают, что несколько раз, проходя маршрут, случайно спугивали леопарда. При этом животное всегда заранее знало об их приближении и для выяснения обстановки забиралось на дерево, о чем свидетельствовали следы на снегу. В одном из таких случаев, завидев незваных гостей, леопард на глазах у ученых спрыгнул с дерева и скрылся.

Нельзя однозначно утверждать, используют ли в дикой природе дальневосточные леопарды деревья для отдыха. Сомнения связаны с тем, что благодаря изрезанному рельефу на территории национального парка и без того достаточно укромных и удобных мест с хорошим обзором.

Ученые продолжают изучать поведение Leo 80, пытаясь выяснить, что именно заставляет его так много времени проводить на дереве: недостаток возвышенностей с хорошим обзором в вольере, инстинкты или индивидуальные привычки данной особи. Многие поведенческие особенности дальневосточного леопарда требуют дальнейшего исследования. Ранее это было возможно только благодаря видео из автоматических ловушек. Наблюдение за леопардом, попавшим в вольер из дикой природы, дает ученым много новой информации о поведении редчайшей кошки на планете.

При этом ученые отмечают, что на земле хищник демонстрирует поведение здорового взрослого самца, заявляя окружающему миру о своих правах на территорию и добычу с помощью стандартных методов коммуникативной системы леопардов. Он использует запаховые метки и вокализацию – активное рычание.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.