www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Приморцы смогут узнать, сколько их дом накопил на капремонт

04 Февраля 2015, 11:06 | Приморье

Детализированная информация о накоплении средств на капитальный ремонт по каждому дому доступна на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края fkr25.ru. Сведения обновляются ежедневно, сообщает газета «Золотой Рог».

В удобной поисковой программе каждый собственник может найти свой дом и посмотреть, сколько денег собрано жильцами. По словам заместителя генерального директора фонда Александра СКОБЕЛЬЦИНА, открытость информации - основа работы регионального оператора.

«Мы регулярно будем публиковать данные о размере собранных на капитальный ремонт средств, а в дальнейшем так же открыто будем отчитываться и об их расходовании. Дополнительным механизмом контроля станет участие собственников при подписании актов выполненных работ», - рассказал он.

Представитель фонда также отметил, что реализация краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов напрямую зависит и от активности собственников.

«Именно поэтому мы приняли решение разместить данные о количестве собранных средств по каждому дому», - считает Александр Скобельцын.

Он напомнил, что использовать средства из Фонда капитального ремонта можно только по целевому назначению.

«Средства выплачиваются только за уже выполненные строительные работы. Действующие законодательные механизмы не позволят использовать эти деньги на иные цели», - подчеркнул зам. генерального директора фонда.

Кроме того, согласно краевому закону о капитальном ремонте, собранные средства используются только в границах соответствующих муниципальных образований. Например, взносы жителей Владивостока могут быть направлены только на ремонт домов города, сообщает газета "Золотой Рог".

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: капитальный ремонт  жкх 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:40, 04.02.2015#

    Дык ГДЕ САЙТ?

  • Житель10:54, 05.02.2015#

    А что даст. что буду смотреть?Наш дом по их программе на ремонт аж в 2034году. И єто как?Смотреть и типа копить?Да за это время будет 20 законов и денег не найти!!!!!

  • Пресс13:46, 05.02.2015#

    По дому это хорошо, а где личный кабинет, как контролировать прошел платеж или нет, где квитанции в электронном виде? Штрих код на бумажных квитанциях так и не читается терминалами. Бардак!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru