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Приморцы смогут узнать, сколько их дом накопил на капремонт
Детализированная информация о накоплении средств на капитальный ремонт по каждому дому доступна на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края fkr25.ru. Сведения обновляются ежедневно, сообщает газета «Золотой Рог».
В удобной поисковой программе каждый собственник может найти свой дом и посмотреть, сколько денег собрано жильцами. По словам заместителя генерального директора фонда Александра СКОБЕЛЬЦИНА, открытость информации - основа работы регионального оператора.
«Мы регулярно будем публиковать данные о размере собранных на капитальный ремонт средств, а в дальнейшем так же открыто будем отчитываться и об их расходовании. Дополнительным механизмом контроля станет участие собственников при подписании актов выполненных работ», - рассказал он.
Представитель фонда также отметил, что реализация краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов напрямую зависит и от активности собственников.
«Именно поэтому мы приняли решение разместить данные о количестве собранных средств по каждому дому», - считает Александр Скобельцын.
Он напомнил, что использовать средства из Фонда капитального ремонта можно только по целевому назначению.
«Средства выплачиваются только за уже выполненные строительные работы. Действующие законодательные механизмы не позволят использовать эти деньги на иные цели», - подчеркнул зам. генерального директора фонда.
Кроме того, согласно краевому закону о капитальном ремонте, собранные средства используются только в границах соответствующих муниципальных образований. Например, взносы жителей Владивостока могут быть направлены только на ремонт домов города, сообщает газета "Золотой Рог".
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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