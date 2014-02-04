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Во Владивостоке на о. Русском создадут центр ядерной медицины

04 Февраля 2014, 18:00 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе рабочей поездки в Москву встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО» Анатолием ЧУБАЙСОМ. Стороны обсудили создание в Приморье центра ядерной медицины, сообщает пресс-служба администрации края.

Как отметил Анатолий Чубайс, ядерная медицина занимает особое место среди проектов «РОСНАНО». В России онкология – одна из главных причин смертности, в частности из-за недостаточной возможности ранней диагностики.

В этом году государственная компания планирует создание центров позитронно-эмиссионной томографии в разных городах России. Именно реализация данного проекта стала главной темой встречи с Владимиром Миклушевским.

Глава «Роснано» подчеркнул, что, в частности в медицинском центре ДВФУ, который находится в Приморье, есть база и возможности для создания центра ядерной медицины совместно с «РОСНАНО».

«Мы достигли понимания, как довести это до комплексного решения, которое обеспечит полноценное функционирование всего комплекса, начиная с производства радиофарм-препаратов и заканчивая ценой услуги для всего населения. Как с использованием оборудования, которое уже есть, так и с новым оборудованием», - отметил Анатолий Чубайс. Он также добавил, что взаимодействие Приморья с «РОСНАНО» складывается конструктивно.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что проблеме диагностики и лечения онкологии в Приморье уделяется большое внимание, ведь гораздо важнее предупредить болезнь, чем лечить ее.

«Над этой задачей мы совместно работаем уже более полугода, проект детально разработан и учитывает все возможности, которые есть в клинике ДВФУ», - отметил глава региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: томография  ДВФУ  о.Русский  Медицинский центр 



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