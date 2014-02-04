Во Владивостоке присяжные единодушно признали "приморских партизан" бандой

Коллегия присяжных на заседании 4 февраля вынесла обвинительный вердикт участникам группировки так называемых "приморских партизан".

На скамье подсудимых жители Кировского района Приморья: братья Александр и Вадим КОВТУН, Роман САВЧЕНКО, Максим КИРИЛЛОВ, Владимир ИЛЮТИКОВ и Алексей НИКИТИН. С подачи СМИ группировка прозвана "приморскими партизанами" за то, что в течение нескольких дней они успешно скрывались в местных лесах. Еще двое преступников - Андрей СУХОРАДА и Александр САДКИХ - при задержании в городе Уссурийске застрелились.

По мнению присяжных, банду создал Александр Ковтун. В суде обвинению удалось доказать, что весной 2009 года в Кировском районе появилась именно банда, целью которой стали "вооруженные нападения на граждан и завладение огнестрельным оружием, деньгами и ценными вещами".

Оставшиеся в живых "партизаны" признают вину в совершении лишь нетяжких преступлений, перекладывая ответственность за основные преступления на застрелившихся Сухораду и Сладких.

В то же время во вторник присяжные признали их виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях, ограблении павильонов, магазинов, издевательстве над женщиной-таксистом и в ряде других преступлений.

Членами банды признаны четверо подсудимых - Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Старший брат Александра Ковтуна Вадим по мнению присяжных в банде не состоял, но участвовал в одном убийстве.

Адвокаты подсудимых уже заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд объявит наказание.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.