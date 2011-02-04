Новоселов в Приморье стало больше

В 2010 году в Приморье сданы в эксплуатацию 6554 квартиры общей площадью 529,7 тыс. кВ. м (132,8% к прошлому году).

Из них 34,8% (184,5 тыс. кВ.м.) введёно индивидуальными застройщиками, а ввод жилья населением по сравнению с 2009 годом снизился на 19,9%. В сельской местности сдано 39.5 тыс. кВ.м. жилья (7,5% введенного жилья по краю), что на 69,2% больше чем в 2009 году. 97,6% всего объема построено частными лицами. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Фокино, Арсеньеве, Большом Камне, Пограничном и Ольгинском районах. Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 62,9%, на Находку – 11,6%, на Уссурийский округ – 9,5%. В краевом центре введено 333 тыс. кВ.м жилых домов (в 1,8 раза больше, чем в 2009 году), сообщает Приморскстат.