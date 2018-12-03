В Приморье появится "Губернаторский кадровый резерв"

Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Олега Кожемяко и генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой с талантливой молодежью края в 3 декабря, сообщает газета "Золотой Рог".

Решение наболевших проблем Приморского края требует не только быстрого реагирования и финансирования, но и обновления кадровой политики. Приморью нужны молодые амбициозные талантливые кадры.

Олег Кожемяко подчеркнул, что люди - это ключевой фактор успеха для решения приоритетных задач развития, и президент России неоднократно отмечал необходимость расширения кадрового потенциала, вовлечения талантливых управленцев в реализацию программ развития регионов и страны в целом.

Глава региона обозначил, что для решения кадрового вопроса планируется запустить конкурс Губернаторский кадровый резерв. Губернаторский кадровый резерв - это, с одной стороны, возможность обновления краевой и районных администраций, а с другой стороны – возможность молодым приморцам проявить себя, реализовать в родном крае.

В рамках встречи было озвучено, что вскоре в крае пройдет краевой кадровый конкурс по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России».

Кадровый конкурс позволит выявить талантливых молодых специалистов во всех сферах, которые смогут занять руководящие должности не только в органах власти, но и в своих отраслях.

Механика отбора абсолютно прозрачна и дает равные возможности всем. Вместе с РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы) был разработан ряд параметров, позволяющий выявить лучших.

По словам Олега Кожемяко, полуфиналисты проекта «Лидеры России» из Приморья будут зачислены в кадровый резерв вне конкурса. Они уже доказали, что могут решать самые сложные управленческие задачи.