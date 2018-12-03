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В Приморье появится "Губернаторский кадровый резерв"

03 Декабря 2018, 18:02 | Приморье
Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Олега Кожемяко и генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой с талантливой молодежью края в 3 декабря, сообщает газета "Золотой Рог".
 
Решение наболевших проблем Приморского края требует не только быстрого реагирования и финансирования, но и обновления кадровой политики. Приморью нужны молодые амбициозные талантливые кадры.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что люди -  это ключевой фактор успеха для решения приоритетных задач развития,  и президент России неоднократно отмечал необходимость расширения кадрового потенциала, вовлечения талантливых управленцев в реализацию программ развития регионов и страны в целом. 
 
Глава региона обозначил, что для решения кадрового вопроса планируется запустить конкурс Губернаторский кадровый резерв. Губернаторский кадровый резерв - это, с одной стороны, возможность обновления краевой и районных администраций, а с другой стороны – возможность молодым приморцам проявить себя, реализовать в родном крае. 
 
В рамках встречи было озвучено, что вскоре в крае пройдет краевой кадровый конкурс по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России». 
 
Кадровый конкурс позволит выявить талантливых молодых специалистов во всех сферах, которые смогут занять руководящие должности не только в органах власти, но и в своих отраслях. 
 
Механика отбора абсолютно прозрачна и дает равные возможности всем. Вместе с РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы) был разработан ряд параметров, позволяющий выявить лучших.  
 
По словам Олега Кожемяко, полуфиналисты проекта  «Лидеры России» из Приморья будут зачислены в кадровый резерв вне конкурса. Они уже доказали, что могут решать самые сложные управленческие задачи.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: госпрограмма  кадры  приморье  кожемяко  работа  моложежь 



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