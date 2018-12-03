Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье появится "Губернаторский кадровый резерв"
03 Декабря 2018, 18:02 | Приморье
Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Олега Кожемяко и генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой с талантливой молодежью края в 3 декабря, сообщает газета "Золотой Рог".
Решение наболевших проблем Приморского края требует не только быстрого реагирования и финансирования, но и обновления кадровой политики. Приморью нужны молодые амбициозные талантливые кадры.
Олег Кожемяко подчеркнул, что люди - это ключевой фактор успеха для решения приоритетных задач развития, и президент России неоднократно отмечал необходимость расширения кадрового потенциала, вовлечения талантливых управленцев в реализацию программ развития регионов и страны в целом.
Глава региона обозначил, что для решения кадрового вопроса планируется запустить конкурс Губернаторский кадровый резерв. Губернаторский кадровый резерв - это, с одной стороны, возможность обновления краевой и районных администраций, а с другой стороны – возможность молодым приморцам проявить себя, реализовать в родном крае.
В рамках встречи было озвучено, что вскоре в крае пройдет краевой кадровый конкурс по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России».
Кадровый конкурс позволит выявить талантливых молодых специалистов во всех сферах, которые смогут занять руководящие должности не только в органах власти, но и в своих отраслях.
Механика отбора абсолютно прозрачна и дает равные возможности всем. Вместе с РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы) был разработан ряд параметров, позволяющий выявить лучших.
По словам Олега Кожемяко, полуфиналисты проекта «Лидеры России» из Приморья будут зачислены в кадровый резерв вне конкурса. Они уже доказали, что могут решать самые сложные управленческие задачи.
Автор: По материалам пресс-службы
Новости тематики
- В Приморье появится "Губернаторский кадровый резерв"
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Олег Кожемяко пообещал студотрядовцам достойную работу в Приморье
- Человеческому капиталу нужна питательная среда
- Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья
- В Приморье наградили лучших педагогов
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Более 50 школ и детсадов Владивостока испытывают кадровый голод
- Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
- Корпорации развития Дальнего Востока не хватает кадров
Новости раздела
- В Приморье появится "Губернаторский кадровый резерв"
- Юные футболисты из Приморья летят в Лондон на встречу с "Арсеналом"
- Во Владивостоке начался монтаж главной городской ёлки со звездой в два метра
- Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
- Железнодорожный маршрут восстановили в Приморье
- Программа "400 дворов" стала программой "1000 дворов"
- Кожемяко прекратит хаос в раздаче сельхозземель в Приморье
- Средств на содержание "арестованных" косаток и белух в Приморье хватит на пару недель
- Лесной Кодекс РФ изменят под реалии Приморского края
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США
Loading...