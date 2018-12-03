Юные футболисты из Приморья летят в Лондон на встречу с "Арсеналом"

Уссурийская команда "Содействие" стала победителем всероссийского турнира по футболу среди детей-сирот

«МегаФон» организует призовую поездку в Лондон на встречу с ФК «Арсенал» для победителей всероссийского турнира по футболу среди детей-сирот

С 5 по 9 декабря компания «МегаФон» в десятый раз проведет призовую поездку в Лондон для победителей всероссийского турнира по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В гости к ФК «Арсенал» отправятся 16 юных спортсменов - из уссурийской команды «Содействие» (младшая группа) и красноярского «Тотема» (старшая группа), которые подняли чемпионские кубки над головой по результатам финального матча в Сочи в апреле 2018 года.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся компанией «МегаФон» с 2005 года при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие и создание мотивации для занятий спортом, но и на успешную социализацию и содействие семейному устройству. С 2014 года вместе с фондом «Измени одну жизнь» «МегаФон» снимает видео анкеты участников соревнований, благодаря которым уже 505 мальчиков и девочек со всей страны обрели семью. Тысячи ребят начали заниматься футболом и регулярно тренироваться, чтобы победить в турнире и получить шанс самостоятельно выбрать свое будущее.

Призовая поездка для победителей Соревнований «Будущее зависит от тебя» пройдет уже 10-й год подряд благодаря личной поддержке одного из крупнейших акционеров «МегаФона», российского мецената Алишера Усманова. С 2009 года более 150 ребят из 19 городов России и Таджикистана побывали в Лондоне и сыграли более 25 товарищеских матчей со сверстниками из академии «Арсенала». Для всех участников эта поездка стала незабываемым впечатлением и стимулом тренироваться и дальше, добиваясь все новых побед в спорте и в жизни.

«Победа в финале — достижение не только этой команды, но и всех мальчишек из нашего Центра, которые выступали в турнире на протяжении предыдущих лет, -- говорит Игорь Жовниренко, директор Центра содействия семейному устройству детей-сирот г. Уссурийска. - Тех, кто сейчас поедет в Лондон, играть учили старшие наши воспитанники. С тех пор как впервые шесть лет назад нам поступило приглашение принять участие в турнире «Будущее зависит от тебя», мы три раза отбирались на финал. Но у старших ребят не получалось выиграть. И наконец-то младшие добились победы. Большая заслуга в этом принадлежит тренеру Антону Бойчуку — тоже нашему выпускнику, игравшему в первой команде, которая участвовала в финальных играх в Сочи. Жаль, что он не поедет вместе с командой – проходит службу в армии, но мальчишки уверены, что это только первая их общая большая победа, а, значит, все еще впереди. Полгода они живут этой поездкой, и я уверен, что она поможет им еще сильнее поверить в себя, в свои силы, возможности и станет мощным импульсом к развитию на долгие годы».

«В Сочи мы поняли, что путевка в Лондон будет нашей, когда забили первый гол, - добавляет Евгений Девичинский, капитан команды. - Просто знали, что победу уже не упустим. Так и получилось. С тех пор все наши разговоры - только про Лондон, про то, что мы увидим, как познакомимся футболистами «Арсенала», как сыграем с их пацанами. Лондон нам снится и даже не верится, что он уже совсем близко».













В Лондоне для юных чемпионов будут организованы встреча, тренировка и фотосессия с командой ФК «Арсенал», товарищеский матч с воспитанниками академии «Арсенала», посещение матча «Арсенал» – «Хаддерсфилд Таун» на стадионе Emirates, а также масштабная экскурсионная программа. Ребята прокатятся на колесе обозрения London Eye, побывают в музее Мадам Тюссо и лондонском Тауэре, посетят океанариум Sea Life London Aquarium. Во время обзорной экскурсии по городу гости столицы увидят знакомые по учебникам английского языка Букингемский дворец, Вестминстерское Аббатство, здание Парламента, Биг-Бен, Тауэрский мост и арку Веллингтона.





Олимпиская чемпионка Елена Веснина награждает капитана Женю Девичинского.

Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За тринадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 4 900 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 505 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

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