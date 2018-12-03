Во Владивостоке начался монтаж главной городской ёлки со звездой в два метра

С 22 декабря по 8 января во Владивостоке впервые развернется фестиваль-ярмарка "Новогодние сказки"

Подготовка к Новому 2019 году идет полным ходом во Владивостоке. Так, накануне, 30 ноября, на центральной площади города подрядная организация приступила к установке 28-метровой светодинамической новогодней ёлки, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



По словам специалистов, в каждую ветку ёлочной конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определённый рисунок и интервал мерцания – всего здесь 16 режимов. Украшения ёлки, которая будет установлена в городе во второй раз, выполнены в стиле русского расписного узора.



«На самом деле ёлка будет чуть выше - около 30 метров, - рассказал Антон Саночкин, представитель компании «Звезда Востока ДВ», которая в этом году устаналивает главный новогодний символ на центральной площади. - Всё дело в звезде, которая будет венчать конструкцию. А это еще примерно два метра».



Установить елку на площади, если позволит погода, планируют до 5 декабря, стоять она будет ориентировочно до 26 января. Ее собирает целая бригада: несколько специалистов устанавливают каркас, еще несколько пока трудятся на складе, где проверяют наличие и сохранность шаров, гирлянд, светодиодных фигур.



В этом году районы Владивостока, включая островные территории, украсят еще 10 новогодних ёлок.



Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани.



Так, с 22 декабря по 8 января впервые развернется фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки», где жители и гости краевого центра смогут купить сувениры, посетить деревню Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить поздравительные открытки, а также узнать традиции празднования Нового года в соседних регионах.



На второй площадке построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, будут установлены ледяные горки, состоятся праздничные выступления артистов.

Анастасия Котлярова (фото)