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Во Владивостоке начался монтаж главной городской ёлки со звездой в два метра

03 Декабря 2018, 10:45 | Приморье

С 22 декабря по 8 января во Владивостоке впервые развернется фестиваль-ярмарка "Новогодние сказки"

Подготовка к Новому 2019 году идет полным ходом во Владивостоке. Так, накануне, 30 ноября, на центральной площади города подрядная организация приступила к установке 28-метровой светодинамической новогодней ёлки, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

По словам специалистов, в каждую ветку ёлочной конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определённый рисунок и интервал мерцания – всего здесь 16 режимов. Украшения ёлки, которая будет установлена в городе во второй раз, выполнены в стиле русского расписного узора.

«На самом деле ёлка будет чуть выше - около 30 метров, - рассказал Антон Саночкин, представитель компании «Звезда Востока ДВ», которая в этом году устаналивает главный новогодний символ на центральной площади. - Всё дело в звезде, которая будет венчать конструкцию. А это еще примерно два метра».

Установить елку на площади, если позволит погода, планируют до 5 декабря, стоять она будет ориентировочно до 26 января. Ее собирает целая бригада: несколько специалистов устанавливают каркас, еще несколько пока трудятся на складе, где проверяют наличие и сохранность шаров, гирлянд, светодиодных фигур.

В этом году районы Владивостока, включая островные территории, украсят еще 10 новогодних ёлок.

Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани.

Так, с 22 декабря по 8 января впервые развернется фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки», где жители и гости краевого центра смогут купить сувениры, посетить деревню Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить поздравительные открытки, а также узнать традиции празднования Нового года в соседних регионах.

На второй площадке построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, будут установлены ледяные горки, состоятся праздничные выступления артистов.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: новый год  праздник  фестиваль 



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