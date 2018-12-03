Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому

Среднемесячная зарплата в столице Приморья в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения

На сайте администрации Владивостока опубликован "Экономический мониторинг города Владивостока, характеризующий состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, за январь-октябрь 2018 года".

Согласно мониторингу, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь 2018 года составила 55662,0 рубля (111,6 % к аналогичному периоду 2017 года), что в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 3 квартал 2018 года - 13218). Реальная заработная плата составила 109,0 % к январю-сентябрю 2017 года.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре 2018 года составила 165,9 тыс. человек (100,5 % к аналогичному периоду 2017 года).

На 1 ноября 2018 года численность официально зарегистрированных безработных составила 0,5 тыс. человек (82,0 % к 01.11.2017). Организациями города было заявлено о наличии 32818 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 2,4 человека.

Журнал "Дальневосточный капитал".