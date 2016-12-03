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Под Приморский край адаптировали портал госуслуг
За минуту приморцы могут узнать о своих долгах и штрафах
Приморье участвует в пилотном проекте по модернизации Единого портала госуслуг. Уже сейчас жители края могут оценить качество улучшенного электронного обслуживания, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, портал стал максимально автоматизированным.
«Ранее пользователям необходимо было выбрать нужный регион и профильное ведомство, чтобы получить ту или иную услугу. Теперь же достаточно ввести название документа, который необходимо оформить, в строке поиска. Остальное – сайт определит и найдет самостоятельно», – пояснили в ведомстве.
Аналогичным образом усовершенствовано и мобильное приложение портала. Скачать его можно в Google Play и Apple Store
Напомним, портал Госуслуг – альтернативный и очень удобный способ обслуживания населения. Более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств доступны приморцам в электронном виде, минуя обращения в различные инстанции.
По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в регионе ведется работа по переводу всех услуг краевых департаментов в электронный вид. Так, например, более 50 услуг департамента труда и соцразвития уже доступны в электронном виде.
Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, запись на прием к врачу. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.
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