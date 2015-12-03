1 декабря стартовал третий сезон Телеканала Деда Мороза

1 декабря 2015 года стартовал третий сезон Телеканала Деда Мороза, который на эксклюзивных условиях транслируется только в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома». Как и прежде, новогодний телеканал будет доступен ровно два месяца: с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

Телеканал Деда Мороза создается медиагруппой Lagardere Active и компанией Universal Distribution в тесном сотрудничестве с «Ростелекомом», крупнейшим в стране оператором кабельного ТВ и IPTV.

Во Франции Телеканал Деда Мороза был впервые запущен в 2011 году, и пользуется там невероятной популярностью. Российская версия этого проекта также успела завоевать любовь зрителей, и была по достоинству оценена критиками и профессиональным сообществом. В 2015 году Телеканал Деда Мороза удостоился двух престижных премий в области кабельного, спутникового и интернет телевидения – он признан «Лучшим развлекательным телеканалом» (Большая Цифра 2015) и получил статус «Лучшего специального проекта» (Золотой Луч 2015).

«В третьем сезоне зрителей Телеканала Деда Мороза ждет большое количество сюрпризов. Мы ставим перед собой задачу показывать только лучший новогодний контент, который можно смотреть всей семьей, и который будет интересен и детям, и взрослым. Мы стараемся не повторяться, и каждый сезон обновлять программную сетку не менее чем наполовину. Остальные 50% программ это те фильмы и передачи, без которых невозможно представить Новый год – любимые советские кино- и мультипликационные фильмы, новые российские комедии и лучшее зарубежное тематическое кино», – рассказал программный директор Телеканала Деда Мороза Людвиг Кленьяк.

«Мы рады продолжению сотрудничества и с удовольствием представляем абонентам «Интерактивного ТВ» уже третий сезон Телеканала Деда Мороза. Этот телеканал помогает создавать волшебное новогоднее настроение. Уверен, что Телеканал Деда Мороза и в этом году объединит всю семью для просмотра любимых фильмов, мультфильмов и передач, позволяя дружно скоротать длинные зимние вечера», – отметил Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

В программе Телеканала Деда Мороза зрители найдут признанную советскую киноклассику («Морозко», «12 месяцев», «Снежная королева») и мультфильмы («Зима в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка», «Щелкунчик»). Лучшие российские современные комедии, такие как трилогия «Ёлки». Из зарубежного контента нужно отметить новогодний каталог студии Sony – такие фильмы как «Зови меня Санта Клаус» с Вупи Голдберг, «День Сурка» с Биллом Мюрейем и Энди МакДауэл, «Рождество с неудачниками» с Тимом Алленом и Джейми Ли Кёртис, «Рождественская история» с Джимом Керри. В новом сезоне также будут представлены «Ёлки 1914» и «Ёлки лохматые», зимние серии мультсериалов «Белка и Стрелка: Озорная семейка» и «Белка и Стрелка: Спортивная команда», полнометражные мультфильмы про Снежную Королеву и многое другое.

Досье "Золотого Роаг": Телеканал Деда Мороза» (www.dedmoroztv.com) - единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей. Канал предлагает эксклюзивный премиум-контент для всех, кто любит Новый год, Рождество и волшебный мир Деда Мороза. «La Chaine du Pere Noel» был основан в 2011 году, проект имел огромный успех во Франции. В новогодний сезон 2013 – 2014 впервые вышел “Телеканал Деда Мороза” на русском языке. Канал стал новогодним подарком создателей канала и ОАО «Ростелеком» всем абонентам «Ростелеком -Интерактивное ТВ». Сезонный новогодний телеканал вещает с 1 декабря по 31 января: в это время на канале идут любимые российские, советские и иностранные мультфильмы и мультсериалы, художественные фильмы, оригинальные красочные шоу и познавательно-развлекательные программы, посвященные новогодней и рождественской тематике. Создавать и поддерживать праздничное настроение в новогодний сезон также помогает сайт канала www.dedmoroztv.com, посетителей которого ждут развлечения, игры и общение с главным героем телеканала, Дедом Морозом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.