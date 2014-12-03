В Приморском крае завершается уборка снега

По состоянию на 9:00 3 декабря в Приморье завершается уборка снега на краевых дорогах. Работы по ликвидации последствий циклона ведутся третьи сутки.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства, во всех районах краевые дороги очищены от снега.

«Сейчас дороги посыпаются специальными противогололедными реагентами. Высыпано более 7 тонн пескосоляной смеси, а также почти 27 тысяч тонн протовоголедного реагента «Бионорд», - заявили специалисты департамента.

Сейчас на дорогах Приморского края работают 255 специалистов и 135 единицы снегоуборочной техники ОАО «Примавтодор» – 61 комплексная дорожная машина, 34 автогрейдера, 21 трактора и 19 бульдозеров.

Движение возобновлено между всеми населенными пунктами края, кроме Хорольского района. Здесь затруднено движение на дороге возле села Новожатково.

ZRPRESS.RU, Владивосток.