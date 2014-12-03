В Приморье почтили память неизвестных солдат

Сегодня, 3 декабря, Приморский край первым в стране отметил новую для России памятную дату – День неизвестного солдата.

Торжественные мероприятия прошли в Гайдамакском сквере возле братской могилы морских пехотинцев. Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, начался в 12:00.

Собравшиеся, среди которых был первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, ветераны, общественники и представители департамента внутренней политики, почтили память погибших минутой молчания.

Почетный караул возложил венки к памятнику. Следом цветы возложили и все пришедшие на мероприятие.

По словам Василия Усольцева, эта памятная дата важна и близка каждому жителю края и страны.

«В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Мои родственники воевали – и так может сказать почти каждый. Сегодня мы отдаем дань памяти всем воинам, чьи имена неизвестны, но чьи поступки дали нам мир», - отметил вице-губернатор.

Сегодня вечером в 19:00 в Приморской краевой филармонии состоится благотворительный концерт оркестра штаба Тихоокеанского флота. Торжественные мероприятия проходят на территории всего края.

Напомним, идея установить новую памятную дату была озвучена именно в Приморье. Один из участников смены ВДЦ «Океан» во время посещения центра руководителем администрации Президента Сергеем Ивановым предложил сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата. Уже в октябре депутаты Государственной думы рассмотрели поправки в федеральный закон «О днях воинской славы» и внесли 3 декабря в их список.

ZRPRESS.RU, Владивосток.