Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье почтили память неизвестных солдат
Сегодня, 3 декабря, Приморский край первым в стране отметил новую для России памятную дату – День неизвестного солдата.
Торжественные мероприятия прошли в Гайдамакском сквере возле братской могилы морских пехотинцев. Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, начался в 12:00.
Собравшиеся, среди которых был первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, ветераны, общественники и представители департамента внутренней политики, почтили память погибших минутой молчания.
Почетный караул возложил венки к памятнику. Следом цветы возложили и все пришедшие на мероприятие.
По словам Василия Усольцева, эта памятная дата важна и близка каждому жителю края и страны.
«В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Мои родственники воевали – и так может сказать почти каждый. Сегодня мы отдаем дань памяти всем воинам, чьи имена неизвестны, но чьи поступки дали нам мир», - отметил вице-губернатор.
Сегодня вечером в 19:00 в Приморской краевой филармонии состоится благотворительный концерт оркестра штаба Тихоокеанского флота. Торжественные мероприятия проходят на территории всего края.
Напомним, идея установить новую памятную дату была озвучена именно в Приморье. Один из участников смены ВДЦ «Океан» во время посещения центра руководителем администрации Президента Сергеем Ивановым предложил сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата. Уже в октябре депутаты Государственной думы рассмотрели поправки в федеральный закон «О днях воинской славы» и внесли 3 декабря в их список.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Референдум от лукавого
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
Новости раздела
- Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев