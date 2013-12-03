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В Приморье лифты подведут под новый закон
Во Владивостоке в предстоящую пятницу, 6 декабря, институт «ДальНИИС» Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук совместно с компанией «Унгерт Элеваторз» проведут семинар «Проблематика лифтового хозяйства в свете изменения законодательства с 1 января 2014 года».
А изменения, которые будут подробно рассмотрены, диктуются вступлением в силу с Нового года Федерального закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принятого 5 апреля 2013 года и федерального закона РФ N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23 ноября 2009 года. Они повышают требованиям к лифтовому оборудованию, его монтажу и обслуживанию в эксплуатации.
В семинаре предполагается участие представителей управления содержания жилищного фонда администрации г. Владивостока, Инспекции строительного надзора в области долевого строительства Приморского края, Дальневосточного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, Национального лифтового союза, управляющих компаний и ТСЖ города, а также организаций, занимающихся обслуживанием и ремонтом лифтового оборудования.
Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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