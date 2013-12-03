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С сокращением федеральных денег с Дальнего Востока уйдет и "московский" бизнес - эксперт
Профессор Леонид БЛЯХЕР – один из известных и титулованных социологов и философов по нашу сторону от Уральских гор, автор более сотни научных трудов. Видимо, в силу «дальневосточной прописки» - Леонид Ефимович живет и работает в Хабаровске - в центре внимания ученого перспективы развития Дальневосточного региона. Газета "Золотой Рог" решила обсудить будущее региона с Леонидом Бляхером.
- За последнее время в регионе, в частности в Хабаровском и Приморском краях, сменился целый ряд знаковых фигур. Например, губернатор ДАРЬКИН, полпред ИШАЕВ… Их заменили московскими креатурами, назначение которых пока что вызывает больше вопросов, чем ответов. На ваш взгляд, чем вызвана такая политика центра?
- Политика центра в периоды, когда у центра оказывались средства для Дальнего Востока, всегда была одна и та же. «Они (мы) все ж разворуют. Нужно контролировать». Губернаторы 90-х годов (НАЗДРАТЕНКО, Ишаев, отчасти Дарькин) были «хозяевами», в меру своего понимания рачительными и внимательными к нуждам «своей» территории. Понятно, что себя они тоже не забывали. Но просто в силу того, что они жили здесь, были местными, «не забывали» они и о своем крае. Новые губернаторы, да и не только губернаторы, – это контролеры, исполнители. Как писали в старых текстах, «глаза и уши царя». Они не развивают, не решают. Они контролируют и распределяют. Причем контролируют и распределяют то, что планируется далеко за пределами региона. Население им, строго говоря, «до лампочки».
Нужны хозяева, а не чиновники на окладе
- Не знаю, как в Хабаровске, но жители Приморья наблюдают активное вторжение на территорию московского капитала. Это вызывает определенную напряженность в бизнес–кругах. Не приведет ли передел собственности к очередной эскалации напряженности на оси «Владивосток - Москва», что имело место быть в период, к примеру, борьбы за правый руль?
- Давайте посмотрим чуть внимательнее. Бизнес, который кормил в 90-е и в первой половине «нулевых» годов Приморский, да и Хабаровский, край, сегодня практически уничтожен. Пришел другой бизнес, связанный с федеральными проектами и бюджетными деньгами. Вместе с ним пришли и «москвичи». Они шли (и идут) следом за трансфертами, следом за новыми – столичными – чиновниками. Какие-то крошки, оставшиеся со стола прошлого, они тоже подбирают. Отсюда и конфликт. Только не тот, что был с «правым рулем». Это был конфликт еще живого дальневосточного бизнеса с теми, кто его уничтожал. Сегодня это в основном конфликт за бюджетные деньги. Он гораздо более «элитарный». Если к бизнесу прошедшей эпохи имели отношение почти все жители края, то к новому бизнесу - лишь «избранные» приморские бизнесмены.
Для того чтобы дальневосточный бизнес был рентабельным без миллиардных государственных дотаций, нужно, чтобы им руководил дальневосточник. Потому думаю, что с сокращением федеральных денег уйдет и «чужой» бизнес.
- В Приморье сейчас говорят о возможности досрочного сложения губернатором Миклушевским своих полномочий и выхода на досрочные выборы в будущем году. Как политолог «со стороны» вы верите в такую возможность?
- Похоже, что идея «выхода на досрочные выборы» носится над всеми губернаторами-назначенцами. Задачи, которые сегодня перед ними стоят, все больше напоминают задачи 90-х. Нужны хозяева территории, а не чиновники на окладе. А вот с уровнем легитимности «назначенных» губернаторов далеко не все хорошо. Без легитимности, без поддержки жителей строить регион дальше просто невозможно. Как эту проблему будет решать Миклушевский, лучше спросить у него. Но, наверное, самым естественным способом ее решения будут выборы.
Свободной зоне быть!
- Ваш прогноз развития ситуации в Приморье после того, как закончились деньги саммита АТЭС?
- Вместе с федеральными деньгами, повторюсь, заканчивается и «московский» бизнес, хотя сегодня разрабатываются новые программы и реализуются крупные проекты. Хотя кризис серьезно ограничил возможности того же федерального бюджета. Но возможный уход московских денег - это далеко не катастрофа. Напротив. Я думаю, как только уходят фантастические федеральные вложения, постепенно снижаются и фантастические доходы «контролеров» - чиновников. А значит, с ними можно будет договариваться. Как следствие, де факто или де юре, возникнет свободная экономическая зона. И, как следствие, начнется возрождение, думаю, что достаточно быстрое, местного бизнеса, основанного на местном сырье и местных возможностях. Представители этого бизнеса не смогут контролировать его из «прекрасного далека». Значит, будут жить здесь. Следовательно, инвестировать в территорию. Будет ли этих денег больше, чем «на саммит»? Конечно нет. Но эти деньги в гораздо большей степени будут направляться на нужды местного сообщества. Думаю, что их хватит с избытком. Кроме всего прочего, как ни относиться к саммиту и подготовке к нему, Владивосток действительно обновлен, возможности города стать региональным торговым центром сегодня велики, как никогда. Эти возможности плюс возможности новых экономических условий и стоит использовать.
- Как вы считаете, на какие средства будет существовать Дальневосточный федеральный университет? Учитывая публичные заявления чиновников Минобразования, масштабное федеральное финансирование для подобных структур может закончиться через пять лет.
- Образование – важнейшая общественная функция. Именно здесь общество встречается со своим будущим, воспроизводит себя. Это не фразы. Это реальность. В любом обществе, от самого примитивного до самого сложного, реализуется эта роль. Другой вопрос, что реализуется она по-разному. Федеральный университет – это пока не проект и не завершенный план. Понятно, что в том виде, в котором его спроектировали теоретики из ВШЭ, он может существовать только при гигантских государственных вливаниях. Но федеральный университет не мертворожденная структура, а кампус, высококвалифицированные кадры, студенты – это возможность, которую нужно реализовывать. Насколько вуз сможет вписаться в новую реальность, зависит только от активности профессорско-преподавательского состава. Ну и, отчасти, от того, насколько сильно ему будет мешать федеральный чиновник. Думаю, что сегодня здесь есть очень хорошие перспективы.
Риск - благородное дело
- Вы бы, при таких раскладах, рискнули приехать сюда преподавать?
- Трудный вопрос. Я уже больше двадцати лет преподаю в вузах Хабаровска. Но если отвлечься от ностальгических мыслей, то любое новое дело, любые возможности – это прекрасно. Думаю, что рискнул бы. Риск – благородное дело.
- Далее - вопрос из области фантастики. Сегодня, учитывая состояние дел в экономике, опять начались стенания по поводу возможного распада России. Вы верите в потенциальную Дальневосточную республику?
- Честно говоря, нет. ДВР – это исторический шанс, который упущен, и возвращение к теме не имеет смысла. Во что я верю, так это в то, что у каждого региона появится язык, на котором не мифически, не метафорами, а напрямую он сможет сформулировать свои интересы. Этот язык будет русским и понятным всем, кто говорит по-русски.
- Вы не только политолог, но и преподаватель, отец двоих сыновей. На ваш взгляд, какие специальности в ближайшее время будут наиболее востребованы в Приморье? Чему бы вы посоветовали учить детей вашим хорошим знакомым, чтобы они потом заработали на кусок хлеба с маслом не только себе, но и своим родителям?
- Лет тридцать назад я стал бы называть длинный перечень профессий, которые «кормят». Сегодня – это бессмысленно. Кормит не специальность, полученная в вузе, не диплом. Никто не возьмет на начальственную должность человека только потому, что он обладает дипломом «государственное и муниципальное управление». Кормит эрудиция и быстрота соображалки, способность переучиваться, осваивать новое. Я бы посоветовал родителям и детям избегать всех «узких специальностей» или, как сейчас говорят, «направлений подготовки». Хороший филолог легко станет и журналистом, и писателем, и работником пресс-службы. Хороший инженер (эрудированный, мыслящий) легко станет ЛЮБЫМ инженером. Хороший историк, не особенно напрягаясь, станет и политологом, и дипломатом, и политиком. А вот обратное – сильно сомнительно.
Эпоха «фарта» и «чинопочитания» заканчивается. Наступает эпоха знаний, смелых решений и способности рисковать. Думаю, что это будет прекрасная эпоха.
Лада ГЛЫБИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним11:11, 04.12.2013#
Говорить о ДВР как об упущенном шансе слишком смело. Коммунистический проект только создал прецедент, а полноценной реализации так и не было. А без ДВР территория обречена на прозябание, т. к. по факту является колониальным сырьевым придатком Московии. Как только у Московии закончатся деньги на содержание территории, она будет возвращена тому, у кого эту территорию ранее отняли - Китаю. Это единственно возможная альтернатива ДВР.
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Псевдоним09:28, 10.12.2013#
Хорошо сказано относительно того, что убили весь местный бизнес, в котором была задействована большая часть населения. Это понятно и ве мы это видим. А вот относительно того, что москвиты здесь строят свой бизнес, так покажите его. Где он? Закрытые мелкие компании, которые занимаются в основном переправкой груза с одного края страны в другой или распилом выделенных на строительство денег? Так они для населения края ничего не значат в плане количества рабочих мест. Там должны сидеть свои. И особенно понравился ответ на последний вопрос. Правильно уклонился от прямого ответа. Давайте учить наших детей на специалистов широкого профиля, а проще говоря ШИРПОТРЕБ. Глядишь где нибудь и пригодятся. Ведь производственные мощности не строятся, край живет только логистикой и перепродажей, а это существенное ограничение. Молодые специалисты не востребованы. Правильно написал "КАРЛ". Если поставлен на столь высокое место, то и отрабатывай по совести. Чтобы потомки о тебе говорили и гордились, чтобы не зазорно было памятник поставить в центре города.
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Володя18:46, 10.12.2013#
Конечно, вместе с федеральными деньгами уйдёт и бизнес, но он уйдёт с наворованным баблом, оставив территориюбанкротом, так как почти все отрасли и п/п убиты и распроданы, только СРЗ по побережью Владивостока было сдесяток. А территория используется для целей москальскихи кремлёвских буратино, которые Приморью приносят тольковред. И надо всё восстанавливать но уже собственными силами. А насчёт отнятых у Китая территорий то псевдонимзаврался, эти территории всегда были наши, даже раньше японцев наши были на Хокайдо.
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Губернаторы 90-х годов (НАЗДРАТЕНКО, Ишаев, отчасти Дарькин) были «хозяевами» - это точно. . . , теперь такими же "хозяевами" хотят быть другие - вот и все. Место губернатора не самое плохое для работы! Не надо здесь красивых историй про "нужды" территорий и тому подобное.