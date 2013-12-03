В Приморье 500 дольщиков получат ключи от долгостроев

Приморская инспекция по долгостроям готова отчитаться за 4 объекта

До конца 2013 года планируется ввести в эксплуатацию четыре долгостроя. Об этом журналистам сообщил руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил ЗАИЧЕНКО, подводя итоги работы приморской инспекции в этом году.

- Мы выполняем поручение президента РФ и задачу, поставленную губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, по решению вопросов ввода проблемных объектов, чтобы граждане получили свое законное жилье. В этом году сдан дом на Прапорщика Комарова, 45. Люди получили свои квартиры. До конца года планируется сдать еще четыре дома.

Первый дом – на проспекте 100-летия Владивостока, 100–106а. Здесь идет планировка территории, заканчивается благоустройство, внутренняя отделка, монтируются лифты. Организовано ТСЖ, которое находится на связи с собственниками жилья.

Второй дом – по ул. Ватутина, 4. После итоговой проверки застройщику выставлены замечания по 100-процентному благоустройству, остеклению балконов. Сейчас замечания устраняются, и объект будет готов к сдаче.

Третий объект – на ул. Тобольской, 11. В рамках поручения губернатора Владимира Миклушевского Единая дирекция по строительству объектов в Приморском крае взяла дом на достройку. Судя по результатам проведенной проверки, дом будет сдан в этом году. И еще один дом - 2-я Круговая, 14. Практически завершены внутренние отделочные работы, заканчиваются пусконаладка лифтов, благоустройство придовомой территории.

Таким образом более 500 обманутых дольщиков в этом году получат свое законное жилье.

- Не повторится ли подобное с дольщиками в будущем? С 2014 года вступают в силу поправки в закон, направленные на защиту участников долевого строительства. Расскажите об этих изменениях.

- С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон № 294-ФЗ, который вносит изменения в шесть федеральных законов. Данный документ предусматривает введение дополнительных гарантий для участников долевого строительства, в частности возможности страхования гражданской ответственности застройщика.

Законом предусматривается три варианта обеспечения ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения дольщику:

- страхование в коммерческих страховых компаниях;

- через общества взаимного страхования;

- путем предоставления банковского поручительства.

Основное нововведение – страхование гражданской ответственности через страховую компанию или через некоммерческую организацию страховщиков.

- Расскажите подробнее, какими еще вопросами занимается инспекция строительного надзора?

- Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства была выделена из департамента земельных отношений Приморского края и государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства и приступила как самостоятельный орган исполнительной власти к работе с 1 января 2013 года. Губернатор поставил задачу, и мы ее с честью стараемся выполнять. У нас два основных вектора работы – государственный строительный надзор на объектах капитального строительства, а также контроль и надзор в области долевого строительства. Это ключевые направления нашей работы.

- Что необходимо знать гражданину, который собирается приобрести жилье посредством долевого участия в строительстве? Чтобы не «вляпаться» в долгострой…

- Самое первое – заключать договоры долевого участия имеют право только юридические лица. Застройщик обязан предоставить покупателю пакет документов, в который входят учредительные документы, бухгалтерская отчетность за последние три года, аудиторское заключение за последний год и другие документы. Чтобы принимать денежные средства, у застройщика должно быть разрешение на строительство, оформленный земельный участок в аренде или в собственности, зарегистрированный в Росреестре. Кроме того, должна быть проектная декларация, оформленная соответствующим образом и размещенная в интернете и в СМИ.

Обращаю внимание, что обязательно должен заключаться договор долевого участия. Иные формы договоров - предварительные договоры, договоры инвестирования - не имеют законной силы, к этому нужно очень внимательно относиться. И перед тем, как отдать денежные средства застройщику по долевому договору, ваш договор должен быть зарегистрирован в Росреестре, только после этого он считается заключенным, и вы можете внести денежные средства.

На сайте администрации Приморского края www.primorsky.ru, на странице нашей инспекции можно ознакомиться с перечнем всех документов. Также мы всегда готовы проконсультировать приморцев по телефону 246-84-01. Каждому уделим внимание.

Беседовала Александра КРЕСТИНИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.